26 odalı zindanı bulunan kale kralını arıyor: 2,3 milyon dolara satılıyor

ABD’nin Michigan eyaletinde yer alan Rochester şehrinde 26 odalı kale satışa çıkarıldı. İçerisinde zindan ve yer altı mağarası da bulunan kale 25 bin metrekarelik alanda yer alırken, LeBlanc kalesi için biçilen değer ise 2,3 milyon dolar (yaklaşık 31 milyon TL) olarak açıklandı.

Haberler - ntv.com.tr 15.01.2022 - 07:27

26 odalı zindanı bulunan kale kralını arıyor: 2,3 milyon dolara satılıyor - 1

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde yer alan Rochester şehri ormanında bulunan kale satışa çıktı.

26 odalı zindanı bulunan kale kralını arıyor: 2,3 milyon dolara satılıyor - 2

26 odalı zindan ve yeraltı mağarası da bulunan Orta Çağ mimarisiyle yapılmış kalenin fiyatı ise 2,3 milyon dolar (yaklaşık 31 milyon TL).

26 odalı zindanı bulunan kale kralını arıyor: 2,3 milyon dolara satılıyor - 3

Yaklaşık 25 bin metrekarelik ormanlık alana gizlenmiş 26 odalı, beş katlı kale, 'eksantrik' yapısı ve dekorunun fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

26 odalı zindanı bulunan kale kralını arıyor: 2,3 milyon dolara satılıyor - 4

Kullanıcılar tarafından kısa süre içerisinde rekor sayıda görüntülenen kalenin henüz ‘kralını veya kraliçesini’ bulamadığı belirtildi.

26 odalı zindanı bulunan kale kralını arıyor: 2,3 milyon dolara satılıyor - 5

Orta çağdan kalma taş duvarlı taretlerle kaplı kalenin büyük girişini korumak için bir hendek, dikenli parmaklıklar ve asma köprü bulunuyor.

26 odalı zindanı bulunan kale kralını arıyor: 2,3 milyon dolara satılıyor - 6

26 odanın çoğunda meşe duvarlar yer alırken, odalar geniş giriş holünden geniş merdivenlerle birbirine bağlanıyor.

26 odalı zindanı bulunan kale kralını arıyor: 2,3 milyon dolara satılıyor - 7

Mülkte duvarların içine gizlenmiş, Tudor tarzı bir bar ve şarap mahzeninin bulunduğu gizli zindan benzeri mağaraya giden 50 metrelik bir spiral merdiven yer alıyor.

26 odalı zindanı bulunan kale kralını arıyor: 2,3 milyon dolara satılıyor - 8

James LeBlanc tarafından tasarlanan kale 1991 yılında o zamanki eşi Vera LeBlanc'a bir nişan hediyesi olarak tamamlanmıştı.

26 odalı zindanı bulunan kale kralını arıyor: 2,3 milyon dolara satılıyor - 9

KALEDEN DİĞER KARELER..

26 odalı zindanı bulunan kale kralını arıyor: 2,3 milyon dolara satılıyor - 10
26 odalı zindanı bulunan kale kralını arıyor: 2,3 milyon dolara satılıyor - 11
26 odalı zindanı bulunan kale kralını arıyor: 2,3 milyon dolara satılıyor - 12
26 odalı zindanı bulunan kale kralını arıyor: 2,3 milyon dolara satılıyor - 13
26 odalı zindanı bulunan kale kralını arıyor: 2,3 milyon dolara satılıyor - 14
26 odalı zindanı bulunan kale kralını arıyor: 2,3 milyon dolara satılıyor - 15
26 odalı zindanı bulunan kale kralını arıyor: 2,3 milyon dolara satılıyor - 16
26 odalı zindanı bulunan kale kralını arıyor: 2,3 milyon dolara satılıyor - 17
26 odalı zindanı bulunan kale kralını arıyor: 2,3 milyon dolara satılıyor - 18
26 odalı zindanı bulunan kale kralını arıyor: 2,3 milyon dolara satılıyor - 19
26 odalı zindanı bulunan kale kralını arıyor: 2,3 milyon dolara satılıyor - 20
26 odalı zindanı bulunan kale kralını arıyor: 2,3 milyon dolara satılıyor - 21
26 odalı zindanı bulunan kale kralını arıyor: 2,3 milyon dolara satılıyor - 22
26 odalı zindanı bulunan kale kralını arıyor: 2,3 milyon dolara satılıyor - 23
26 odalı zindanı bulunan kale kralını arıyor: 2,3 milyon dolara satılıyor - 24
26 odalı zindanı bulunan kale kralını arıyor: 2,3 milyon dolara satılıyor - 25
26 odalı zindanı bulunan kale kralını arıyor: 2,3 milyon dolara satılıyor - 26
26 odalı zindanı bulunan kale kralını arıyor: 2,3 milyon dolara satılıyor - 27

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