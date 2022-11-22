30 yıl önce dondurulan embriyolardan çocuk sahibi oldular

"EN KÜÇÜK ÇOCUKLARIMIZ ASLINDA EN BÜYÜKLERİ"

Philip Ridgeway, "Dünyadaki en uzun süre donmuş olan embriyoları almak istemiyorduk. Biz sadece en uzun süre bekleyenleri istedik.Bunda akıllara durgunluk veren bir şey var. Bir bakıma onlar bizim en küçük çocuklarımız olsalar da aslında en büyük çocuklarımız” diye konuştu.

Ridgeway, ayrıca Timothy adını verdikleri erkek bebeğin 3 kilogram, Lydia ismini verdikleri kız bebeğin ise 2 kilo 300 gram doğduklarını sözlerine ekledi.