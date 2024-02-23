4 binden fazla vahşi maymuna ev sahipliği yapan "Maymun Adası" hakkında bilmedikleriniz

Morgan Adası, ABD'nin Güney Carolina eyaletinin kıyılarından biraz uzakta bulunan küçük ve ıssız bir adadır. Resmi olarak Morgan Adası olarak bilinse de, genellikle "Maymun Adası" olarak da adlandırılır.

4 binden fazla vahşi maymuna ev sahipliği yapan "Maymun Adası" hakkında bilmedikleriniz - 1

ABD'nin Güney Carolina kıyılarında yer alan Morgan Adası, doğal yaşam ve özellikle maymun popülasyonuyla ilgi çekiyor. Charleston'a yaklaşık 80 mil uzaklıkta bulunan bu ada, 4 bin'den fazla vahşi maymununa ev sahipliği yapıyor.

Morgan Adası, 20. yüzyılın ortalarında bilimsel araştırma amaçları için getirilen bir rhesus maymunu popülasyonu ile bilinir. Bu maymunlar orijinal olarak polio aşılarını araştırmak için Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından kurulan bir araştırma kolonisine aitti. Koloninin ihtiyacı sona erdiğinde, maymunlar Morgan Adası'na taşındı. Zamanla, bmaymunların soyundan gelenler  morgan adasın'da  çoğaldı.

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4 binden fazla vahşi maymuna ev sahipliği yapan "Maymun Adası" hakkında bilmedikleriniz - 2

Sosyal medyada, özellikle TikTok platformunda, adaya dair çekilen videolar, insanlara adanın gizemli doğasını keşfetme fırsatı sunuyor.

Bu videolar genellikle adada dolaşan maymun sürülerini ve adanın sahip olduğu benzersiz doğal güzellikleri gösterirken, ziyaretçilerin maymunlara yaklaşmamaları ve rahatsız etmemeleri gerektiğini vurgulayan uyarılar dikkat çekiyor.

Adada, bu tür ihlalleri yapanların yargılanacağına dair tabelalar bulunuyor.

4 binden fazla vahşi maymuna ev sahipliği yapan "Maymun Adası" hakkında bilmedikleriniz - 3

Morgan Adası'nın maymunlarla ilişkilendirilmesi, 1979 yılına kadar uzanır. Bu yılda, Porto Riko'daki bir primat araştırma merkezinde ortaya çıkan bir uçuk salgını nedeniyle yaklaşık Bin 400 rhesus maymunu adaya getirilmiştir.

O zamandan bu yana, maymun popülasyonu sürekli olarak artmış, ancak yıllık 600 maymunun hayvan deneyleri için  adadan alınmasıyla popülasyon kontrol altında tutulmuştur.

Denek olan maymunlar  adandan alınıp aşılar ve tıbbi tedaviler için araştırmacılara gönderilmektedir.

4 binden fazla vahşi maymuna ev sahipliği yapan "Maymun Adası" hakkında bilmedikleriniz - 4

Morgan Adası'nın sahibi Güney Carolina Doğal Kaynaklar Bakanlığı olsa da, maymun kolonisinin yönetimi federal Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından sağlanır.

Maymunların bakımı ve adanın idaresi için özel bir şirketle anlaşma yapılmıştır; bu anlaşmanın değeri yılda birkaç milyon dolara ulaşabilir.

4 binden fazla vahşi maymuna ev sahipliği yapan "Maymun Adası" hakkında bilmedikleriniz - 5

Ada, halka kapalıdır ve sadece eğitimli araştırmacıların girişine izin verilir. Ancak, adaya yaklaşmak isteyenler için çevresinden tekne turları düzenleyen birkaç şirket bulunmaktadır.

Bu turlar genellikle turistler tarafından ilgi görür . Ayrıca, adanın çevresinde helikopter turları da düzenlenir ve bu turlar sırasında ziyaretçiler ağaçlarda sallanan maymunları kuşbakışı görebilirler.

Morgan Adası, hem maymunların hem de insan ziyaretçilerin güvenliği için halka kapalıdır.

Maymunlar serbestçe dolaşırlar, ancak sağlık ve refahlarını sağlamak için vahşi yaşam yetkilileri tarafından yakından izlenirler.

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