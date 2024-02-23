4 binden fazla vahşi maymuna ev sahipliği yapan "Maymun Adası" hakkında bilmedikleriniz
Morgan Adası, ABD'nin Güney Carolina eyaletinin kıyılarından biraz uzakta bulunan küçük ve ıssız bir adadır. Resmi olarak Morgan Adası olarak bilinse de, genellikle "Maymun Adası" olarak da adlandırılır.
ABD'nin Güney Carolina kıyılarında yer alan Morgan Adası, doğal yaşam ve özellikle maymun popülasyonuyla ilgi çekiyor. Charleston'a yaklaşık 80 mil uzaklıkta bulunan bu ada, 4 bin'den fazla vahşi maymununa ev sahipliği yapıyor.
Morgan Adası, 20. yüzyılın ortalarında bilimsel araştırma amaçları için getirilen bir rhesus maymunu popülasyonu ile bilinir. Bu maymunlar orijinal olarak polio aşılarını araştırmak için Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından kurulan bir araştırma kolonisine aitti. Koloninin ihtiyacı sona erdiğinde, maymunlar Morgan Adası'na taşındı. Zamanla, bmaymunların soyundan gelenler morgan adasın'da çoğaldı.