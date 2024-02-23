4 binden fazla vahşi maymuna ev sahipliği yapan "Maymun Adası" hakkında bilmedikleriniz

Ada, halka kapalıdır ve sadece eğitimli araştırmacıların girişine izin verilir. Ancak, adaya yaklaşmak isteyenler için çevresinden tekne turları düzenleyen birkaç şirket bulunmaktadır.

Bu turlar genellikle turistler tarafından ilgi görür . Ayrıca, adanın çevresinde helikopter turları da düzenlenir ve bu turlar sırasında ziyaretçiler ağaçlarda sallanan maymunları kuşbakışı görebilirler.

Morgan Adası, hem maymunların hem de insan ziyaretçilerin güvenliği için halka kapalıdır.

Maymunlar serbestçe dolaşırlar, ancak sağlık ve refahlarını sağlamak için vahşi yaşam yetkilileri tarafından yakından izlenirler.