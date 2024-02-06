6 Şubat depremlerinin 1. yılı dünya basınında: Hayat kıvılcımını yitirdi

AFP: Kağıttan yapılmış gibi devrildiler

Babasının enkaz altında yaşamını yitiren kızının elini bırakmadığı bu fotoğrafı hafızalara kazınan Fransa merkezli haber ajansı AFP, 6 Şubat’ın yıldönümü için hazırladığı haberde, depremleri “modern çağın en ölümcül felaketi” olarak adlandırdı. Felaketin, dünyada son 100 yılın en ölümcül olayları arasında yer aldığı belirtildi.

AFP’nin haberinde, depremlerin, antik kent Antakya’yı “fiilen haritadan sildiğine” işaret edilirken diğer bölgelerde ise adeta kağıttan yapılmış gibi devrilen apartman kulelerinin ardında, koca boşluklar kaldığı ifade edildi.

Haberde, hayatta kalmayı başaran ve travma sonrası stres bozukluğu yaşayan depremzedelerin, dondurucu soğukta, pijamalarıyla dışarıda kaldığını ve beton blokların enkazı altındaki yakınlarının kahredici feryatlarını dinlediği kaydedildi.

Depremzedelerin görüşlerinin de yer aldığı yazıda, halihazırda Antakya’daki konteyner kampta kalan 31 yaşındaki Çağla Demirel’in şu sözlerine yer verildi: “Hayat kıvılcımını yitirdi. Ne ziyaret edecek bir ailem, ne çalacak kapım, ne de gidecek güzel bir yerim var artık. Geriye hiçbir şey kalmadı.”

AFP ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerin, komşu ülke Suriye'de de en az 4 bin 500 can kaybına yol açtıığını hatırlattı.