600 milyon dolarlık 'dünyanın en büyük yatı'

Haberler - ntv.com.tr 12.11.2021 - 12:05 | Son Güncelleme : 12.11.2021 - 12:09
Norveç’te inşa edileceği duyurulan dünyanın en büyük yatı Somnio’nun ayrıntılı fotoğrafları paylaşıldı.
2024'te piyasaya sürüldüğünde dünyanın en büyük özel yatlarından biri olacak yatta bulunan 39 lüks dairesinin her birinin 11,2 milyon dolara mal olduğu belirtildi.
Özelleştirilebilir daireleriyle aynı zamanda dünyanın ilk "yat gemisi" olarak kabul edilen Somnio’nun uzunluğu 222 metre olurken, sergilenen daire seçeneklerinde deniz kabuğu şeklinde büyük yataklar, okyanus manzaralı geniş yaşam alanları ve duvar aynaları dikkat çekiyor.
160 ila 650 metrekare arası değişen dairelerin fiyatı 11 milyon dolardan başlarken en büyük dairenin, üst güvertenin çoğunu kapladığı vurgulandı.
Latince "hayal etmek" anlamına gelen Somnio adlı yat gemi, İsveçli Winch Design ve Tillberg Design tarafından tasarlanırken, Norveçli gemi tasarımcısı ve üreticisi VARD tarafından inşa edilecek.
"Dünyanın en özel adresi" olarak tanımlanan gemiden daire alanların seçeceği seçeneklerin üç ay içinde tamamlanacağı belirtilirken, gemiden daire alanların kimliklerinin gizli tutulacağı aktarıldı.
Somnio'nun kurucu ortağı Erik Bredhe yaptığı açıklamada, "Dünyadaki tek konut süper yat olarak, titiz standartlarımızı tamamlayan tasarımcılarla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz" derken, "Sahiplerimiz, bu tür bir yata yakışır şekilde sadece en iyisini deneyimleyecek" diye konuştu.
Proje sözcüsü ise verdiği demeçte, Somnio'nun daire satışlarının bu yılın başlarında piyasaya sürülmesinden bu yana olağanüstü ilgi gördüğünü ve bazı dairelerin şimdiden satıldığını söyledi.