600 milyon dolarlık 'dünyanın en büyük yatı'

Somnio'nun kurucu ortağı Erik Bredhe yaptığı açıklamada, "Dünyadaki tek konut süper yat olarak, titiz standartlarımızı tamamlayan tasarımcılarla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz" derken, "Sahiplerimiz, bu tür bir yata yakışır şekilde sadece en iyisini deneyimleyecek" diye konuştu.