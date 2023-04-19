67 milyon yaşındaki T-Rex iskeletine 6,2 milyon dolar

İsviçre'de açık artırmaya çıkarılan 67 milyon yaşındaki Tyrannosaurus Rex (T-Rex) cinsi dinozor iskeleti 6,2 milyon dolara alıcı buldu. İskeletin, ismi açıklanmayan Avrupalı bir özel koleksiyoncu tarafından satın alındığı belirtildi.

67 milyon yaşındaki T-Rex iskeletine 6,2 milyon dolar - 1

İsviçre'de açık artırmaya çıkarılan Tyrannosaurus Rex (T-Rex) cinsi dinozor iskeleti 6,2 milyon dolara satıldı.

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67 milyon yaşındaki T-Rex iskeletine 6,2 milyon dolar - 2

İsviçre basınında yer alan habere göre, Zürih'teki Koller Müzayede Evi tarafından Avrupa'da ilk kez T-Rex cinsi dinozor iskeleti açık artırmaya çıkarıldı. 

67 milyon yaşındaki T-Rex iskeletine 6,2 milyon dolar - 3

Yaklaşık 67 milyon yaşındaki dinozor iskeleti, 6,2 milyon dolara alıcı buldu.

67 milyon yaşındaki T-Rex iskeletine 6,2 milyon dolar - 4

11,6 metre uzunluğunda ve 3,9 metre yüksekliğindeki iskelet, "en muhteşem T-Rex iskeletlerinden biri" olarak tanımlanıyor.

67 milyon yaşındaki T-Rex iskeletine 6,2 milyon dolar - 5

Koller Müzayede Evi Sözcüsü, ismi açıklanmayan Avrupalı bir özel koleksiyoncu tarafından satın alınan iskeletin Avrupa'da kalacağını belirtti.

67 milyon yaşındaki T-Rex iskeletine 6,2 milyon dolar - 6

293 ayrı kemikten oluşan "293 Trinity" isimli iskelet, 2008 ve 2013 yılları arasında ABD'nin Montana ve Wyoming'deki kazı alanlarında bulunan üç farklı T-Rex cinsi dinozorun kalıntılarından birleştirilerek oluşturuldu.

67 milyon yaşındaki T-Rex iskeletine 6,2 milyon dolar - 7

Müzayedeye çıkarılan dinozor iskeletlerinin birçoğu kısmen kalıplardan oluşurken, 293 Trinity'nin yarısından fazlasının gerçek kemik olduğu aktarıldı.

67 milyon yaşındaki T-Rex iskeletine 6,2 milyon dolar - 8
67 milyon yaşındaki T-Rex iskeletine 6,2 milyon dolar - 9
67 milyon yaşındaki T-Rex iskeletine 6,2 milyon dolar - 10
67 milyon yaşındaki T-Rex iskeletine 6,2 milyon dolar - 11
67 milyon yaşındaki T-Rex iskeletine 6,2 milyon dolar - 12
67 milyon yaşındaki T-Rex iskeletine 6,2 milyon dolar - 13
67 milyon yaşındaki T-Rex iskeletine 6,2 milyon dolar - 14
67 milyon yaşındaki T-Rex iskeletine 6,2 milyon dolar - 15
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