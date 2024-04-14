7 soruda İran-İsrail gerilimi: Şimdi ne olacak?
Dünyanın gözü bir süredir beklenen İran-İsrail geriliminde. İran, İsrail'e yönelik İHA saldırısı başlattı. İran operasyonun adını "Gerçek Vaat Operasyonu" olarak ilan etti. ABD güçleri, İran'a ait yüzlerce hava savunma füzesi ile onlarca insansız hava aracını hedef alarak İsrail'e yönelik desteğini bir kez daha kanıtladı. İran Birleşmiş Milletler yetkilisi, "İsraı̇l bı̇r hata daha yaparsa İran'ın cevabı çok daha sert olacaktır. Bu İran ve İsrail arasında bir çatışma. ABD uzak durmalı. Saldırının sonuçlandığı varsayılabilir" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray'dan yapılan ilk açıklamada "İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam" mesajı verildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaş kabinesini topladı. Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve savaş kabinesi üyesi eski genelkurmay başkanı Benny Gantz İsrail'in vereceği yanıta karar verecek. İşte tüm dünyanın gözünün üstünde olduğu gerginliğe dair bildiğimiz her şey...
GERİLİM NASIL BAŞLADI?
İsrail güçleri, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenledi.
Saldırı sonucunda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde olmak üzere toplam 7 askeri danışman öldürüldü.