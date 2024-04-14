7 soruda İran-İsrail gerilimi: Şimdi ne olacak?

"ABD KARŞI SALDIRIYA DESTEK VERMEYECEK"

CNN'in haberine göre, Biden Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde "ABD'nin İsrail'e desteği tamdır" mesajı vermesinin yanı sıra İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir karşı saldırısına destek olmayacaklarını belirtti.

Biden, Netanyahu'ya, "bu geceki tabloda İsrail'in kazandığını" ve İran'ın İsrail'e kayda değer bir zarar veremediğini söyledi.

Konuyla ilgili Amerikan Axios haber sitesine açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi de, İran'ı hedef alacak bir İsrail "karşı saldırısını" ABD'nin desteklemediğini kaydetti.