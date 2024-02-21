82 yıllık ömründe hiç kadın görmeyen adam: Kitaplardan öğrenmeye çalıştı
Yunanistan'ın Athos Dağı'nda yaşayan Mihailo Tolotos hayatı boyunca hiç kadın görmedi. 82 yaşına kadar yaşayan Yunan rahip kadınları kitaplardaki betimlemelerden öğrendi.
Mihailo Tolotos 1856 yılında dünyaya geldi ve yaşamı boyunca hiç kadın göremedi. Tolotos'un annesi vardı, ancak annesi doğumdan hemen sonra vefat ettiği için Tolotos onunla pek fazla karşılaşmadı.
Yetim kalan Toltos bebekken Yunanistan'daki Athos Dağı'ndaki Aynoroz Manastırı'ndaki Ortodoks keşişler tarafından evlat edinildi ve orada yaşayan keşişler tarafından yetiştirildi.