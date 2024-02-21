82 yıllık ömründe hiç kadın görmeyen adam: Kitaplardan öğrenmeye çalıştı

KİTAPLARDAN ÖĞRENDİ

Tolotos'un kadınlar hakkındaki tek bilgisi, akranlarının anlatımlarından ve kitaplardaki tanımlamalardan geldi.



Ancak, gerçek hayatta hiçbir zaman bir kadını görmediği için, dünyanın yaklaşık yarısının nasıl göründüğünü, seslendiğini ve davrandığını kendi hayal etmek zorunda kaldı.



Tolotos 1938 yılına kadar hayatına devam etti ve 82 yaşında vefat etti.