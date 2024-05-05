Türk ambargosu İsrail basınında: "İsrail için ağır sonuçlar doğuracak"
Türkiye'nin ambargo kararı, Tel Aviv'de büyük öfkeye yol açtı. İsrail Dışişleri Bakanı, Türkiye'yi hedef aldı. İsrail medyası, Türk boykotunun etkilerinin büyük olacağını itiraf ederken, alınan karar dünya basınında da geniş yer buldu. İşte İsrail basınına göre Türkiye'nin ticareti durdurma kararının en çok etkileyeceği sektörler...
TÜRKİYE'DEN TİCARETİ DURDURMA KARARI
Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçildiğini, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, "İsrail hükümeti, Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin İsrail ile ticareti durdurma kararıyla ilgili, “Adımın sonuçlarını iş dünyası ile eşgüdümle yürüteceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kararın amacının Netanyahu yönetimini ateşkese zorlamak olduğunu söyledi.