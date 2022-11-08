ABD ara seçimi nasıl yapılıyor? Ara seçim sonuçları neden önemli?

TEMSİLCİLER MECLİSİ VE SENATO SEÇİMLERİ KAÇ YILDA BİR YAPILIYOR?

Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan'ın görev süresi dört, Temsilcilerin iki, senatörlerin altı yıl.

Ülkede iki yılda bir Kongre seçimleri yapılıyor. Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile Senato'nun üçte biri yenileniyor. Başkan ise dört yılda bir seçiliyor.