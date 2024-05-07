Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar
Dünyanın en eski ve halen faaliyette olan en küçük muhafız birliği İsviçreli Muhafızlar, 500 yılı aşkın süredir Katolik Kilisesinin ruhani lideri Papa'yı ve ikametgahını koruyor. İsviçreli Muhafızlara bu yıl katılacak 34 asker, bu en eski birlik için yemin ederek göreve başladı.
Dünyanın en eski ve halen faaliyette olan en küçük muhafız birliği İsviçreli Muhafızlar, 500 yılı aşkın süredir Katolik Kilisesinin ruhani lideri Papa'yı ve ikametgahını koruyor.