Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar

İsviçreli bir piskoposun doğrudan Papa'nın kontrolünde faaliyet gösterecek kalıcı bir İsviçre birliğinin kurulması önerisini takiben Papa 2. Julius tarafından 1506'da oluşturulan İsviçreli Muhafızlar, bazı kesintiler olsa da o tarihten bu yana faal olan tek muhafız birliği olarak öne çıkıyor.