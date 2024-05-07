Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar

Dünyanın en eski ve halen faaliyette olan en küçük muhafız birliği İsviçreli Muhafızlar, 500 yılı aşkın süredir Katolik Kilisesinin ruhani lideri Papa'yı ve ikametgahını koruyor. İsviçreli Muhafızlara bu yıl katılacak 34 asker, bu en eski birlik için yemin ederek göreve başladı.

Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 1

Dünyanın en eski ve halen faaliyette olan en küçük muhafız birliği İsviçreli Muhafızlar, 500 yılı aşkın süredir Katolik Kilisesinin ruhani lideri Papa'yı ve ikametgahını koruyor.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 2

İsviçreli bir piskoposun doğrudan Papa'nın kontrolünde faaliyet gösterecek kalıcı bir İsviçre birliğinin kurulması önerisini takiben Papa 2. Julius tarafından 1506'da oluşturulan İsviçreli Muhafızlar, bazı kesintiler olsa da o tarihten bu yana faal olan tek muhafız birliği olarak öne çıkıyor.

Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 3

İsviçreli Muhafızlara bu yıl katılacak 34 asker, bu en eski birlik için yemin ederek göreve başladı.

Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 4

İsviçreli Muhafızlar, "büyük gün" öncesinde Rönesans tarzı denilen ve 1914'te İsviçreli Albay Jules Repond'un yeniden tasarladığı, kendilerine has; sarı, mavi, kırmızı renkli üniformaları, zırhları, miğferleri ve mızraklarıyla merasim yürüyüşünün provasını ve son hazırlıklarını kışlalarının avlularında yaptı.

Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 5
Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 6
Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 7
Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 8
Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 9
Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 10
Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 11
Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 12
Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 13
Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 14
Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 15
Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 16
Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 17
Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 18
Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 19
Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 20
Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 21
Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 22
Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 23
Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 24
Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 25
Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 26
Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 27
Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 28
Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 29
Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 30
Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 31
Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 32
Dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliği: 500 yıldır Papa'yı koruyorlar - 33
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