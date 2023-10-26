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ABD basınından çarpıcı iddia: Saldırı öncesi İran'da eğitim!

Amerikan basınına göre, Hamas üyeleri 7 Ekim saldırısı öncesi İran'da eğitim aldı. Eğitimi, İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü subayları verdi. Üstelik tatbikatlara da hem Filistinli üst düzey yetkililer hem de Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani de katıldı. Amerikan yönetimine göreyse, İsrail'e yönelik saldırılara İran'ın müdahil olduğuna dair işaret yok.

ABD basınından çarpıcı iddia: Saldırı öncesi İran'da eğitim! - 1

"Yaklaşık 500 Hamas üyesi İsrail'e karşı 7 Ekim saldırısından önce İran'da eğitim aldı." iddiasının sahibi Amerikan The Wall Street Journal gazetesi. Habere göre eğitimi, İran Devrim Muhafızlarının Kudüs Gücü subayları verdi.

DÜNYA HABERLERİ

ABD basınından çarpıcı iddia: Saldırı öncesi İran'da eğitim! - 2

Yapılan tatbikatlara Üst düzey Filistinli yetkililer ve Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail kaani de katıldı.

ABD basınından çarpıcı iddia: Saldırı öncesi İran'da eğitim! - 3

Hamas güçleri, İsrail'e saldırısında insansız hava araçları, paramotor kullandı. Bazıları da motosikletlerle İsrail'e girdi.

ABD basınından çarpıcı iddia: Saldırı öncesi İran'da eğitim! - 4

Gazetenin haberine göre Hamas, 7 Ekim öncesindeki saldırılarında İran güçleri arasında yaygın olan motosikletleri hiç kullanmamıştı.

ABD basınından çarpıcı iddia: Saldırı öncesi İran'da eğitim! - 5

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari de savaş öncesi Hamas'ın İran tarafından maddi, eğitim ve mühimmat anlamında desteklendiğini söyledi. Hagari, İran'ın Hamas'a istihbarat desteği vermeyi sürdürdüğünü de kaydetti.

ABD basınından çarpıcı iddia: Saldırı öncesi İran'da eğitim! - 6

Bazı Batılı ve Mısırlı yetkililere göre, Hamas operasyonun başladığını, 7 Ekim'de İran'ın Kudüs Gücüne ve Hizbullah'a bildirdi.

ABD basınından çarpıcı iddia: Saldırı öncesi İran'da eğitim! - 7

Amerika Birleşik Devletleri ise daha önce birçok kez, ellerinde İran'ın saldırıyla bağlantılı olduğuna ilişkin kanıt ol-madığı duyurdu.

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