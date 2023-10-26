ABD basınından çarpıcı iddia: Saldırı öncesi İran'da eğitim!
Amerikan basınına göre, Hamas üyeleri 7 Ekim saldırısı öncesi İran'da eğitim aldı. Eğitimi, İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü subayları verdi. Üstelik tatbikatlara da hem Filistinli üst düzey yetkililer hem de Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani de katıldı. Amerikan yönetimine göreyse, İsrail'e yönelik saldırılara İran'ın müdahil olduğuna dair işaret yok.
"Yaklaşık 500 Hamas üyesi İsrail'e karşı 7 Ekim saldırısından önce İran'da eğitim aldı." iddiasının sahibi Amerikan The Wall Street Journal gazetesi. Habere göre eğitimi, İran Devrim Muhafızlarının Kudüs Gücü subayları verdi.