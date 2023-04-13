ABD Başkanı Biden "ata topraklarında"

Kendisini karşılayanlar arasında yer alan itfaiyecilere seslenen Biden, "Delaware'de küçük bir kasaba olan Claymont'ta büyüdüm. Claymont eski bir çelik kasabasıydı. Ben, kız kardeşim ve erkek kardeşim Holy Rosary adında küçük bir Katolik okuluna gittik. Okulun karşısında Claymont İtfaiyesi vardı. Birlikte büyüdüğüm herkes ya polis ya itfaiyeci ya da papaz oldu. Ben hiçbiri olamadım ve şimdi karşınızdayım." dedi.

Elçilik çalışanlarına zor bir görevde bulundukları için teşekkür eden Biden, çalışanların çocuklarıyla da sohbet etti.