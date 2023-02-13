ABD binlerce otonom İHA'dan oluşan yeni kitlesel silahını tanıttı: İnsanlara ihtiyaç duymadan aynı anda pek çok işi yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı değişen askeri teknolojilerin savaşın seyrini nasıl değiştirebileceğini birkaç kez gösterdi. Özellikle, Türkiye tarafından Ukrayna'ya gönderilen Bayraktar insansız hava araçlarının (İHA), deneyimli Rus ordusunda kayıplara yol açması bunun en büyük örneklerinden birini oluşturuyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), düşman savunmasını yok etmek için hava, kara ve su yoluyla saldıran binlerce otonom insansız hava aracı (İHA) içeren yeni bir "kitle imha silahı" planladığını duyurdu. Ancak, uzmanlar yapay zekaya ihtiyaç duyacak bu araçların savaşta karar verebilme ihtimaline ilişkin endişelerini dile getirdi.

ABD binlerce otonom İHA'dan oluşan yeni kitlesel silahını tanıttı: İnsanlara ihtiyaç duymadan aynı anda pek çok işi yapacak - 1

ABD, AMASS (Autonomous Multi Domain Adaptive Swarms of Swarms) olarak adlandırılan yeni bir proje ile  benzeri görülmemiş ölçekteki bir teknolojik savaşa hazırlanıyor. Bununla birlikte,  binlerce otonom insansız hava aracı (İHA) içeren AMASS'ın hala planlama aşamasında olduğu ancak, DARPA’nın (Defense Advanced Research Project Agency) proje için 78 milyon dolarlık sözleşme için tedarikçilerden teklif topladığı aktarıldı. 

ABD binlerce otonom İHA'dan oluşan yeni kitlesel silahını tanıttı: İnsanlara ihtiyaç duymadan aynı anda pek çok işi yapacak - 2

DARPA, Amerikan ordusu tarafından kullanılmak üzere, yeni teknolojiler üretmekle sorumlu ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı bir devlet kurumuna deniliyor.

ABD binlerce otonom İHA'dan oluşan yeni kitlesel silahını tanıttı: İnsanlara ihtiyaç duymadan aynı anda pek çok işi yapacak - 3

ÇEŞİTLİ SİLAHLAR VE TEKNOLOJİLER İLE DONATILACAK

Bununla birlikte, AMASS’ta yer alacak küçük drone’ların radar karıştırmadan ölümcül saldırılar başlatmaya kadar değişen yeteneklerle birlikte, navigasyon ve iletişim için çeşitli silahlar ve araçlarla donatılacağı bildirdi.

ABD binlerce otonom İHA'dan oluşan yeni kitlesel silahını tanıttı: İnsanlara ihtiyaç duymadan aynı anda pek çok işi yapacak - 4

Teknoloji, ABD'nin savaşa girme şeklini değiştirecek olsa da, sektördeki uzmanlar endişelerini dile getirdi.

ABD binlerce otonom İHA'dan oluşan yeni kitlesel silahını tanıttı: İnsanlara ihtiyaç duymadan aynı anda pek çok işi yapacak - 5

Virginia eyaletinde yer alan George Mason Üniversitesi'nden araştırmacısı Zachary Kallenborn konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Drone sürüsü büyüdükçe, insanların onları yönetmesi neredeyse imkansız hale gelecek." ifadelerini kullandı.

ABD binlerce otonom İHA'dan oluşan yeni kitlesel silahını tanıttı: İnsanlara ihtiyaç duymadan aynı anda pek çok işi yapacak - 6

İNSAN MÜDAHALESİ GEREKTİRMEDEN AYNI ANDA ÇEŞİTLİ GÖRECLER GERÇEKLEŞTİREBİLECEK

Diğer taraftan ABD ordusu, 2001'den beri savaş alanında insansız hava araçları( İHA) kullanıyor, ancak o zamandan beri, kampları yok etmek ve hatta karşıt teknolojileri bozmak için düşman hatlarının üzerinden gizlice geçmek için daha küçük makineler kullanacak şekilde gelişti. ayrıca AMASS'ın çok az insan müdahalesi veya hiç insan müdahalesi olmadan birkaç görevi üstlenebileceği ve böylelikle ordudaki binlerce kişinin başka işler yapmasına olanak tanıyacağı belirtildi.

ABD binlerce otonom İHA'dan oluşan yeni kitlesel silahını tanıttı: İnsanlara ihtiyaç duymadan aynı anda pek çok işi yapacak - 7

ABD Ordusu’ndan Yarbay Paul Lushenko, "İHA’lar sahadaki askerlere  yardım edebilir, düşmanları izleyebilir ve onları öldürebilirler" dedi.

ABD binlerce otonom İHA'dan oluşan yeni kitlesel silahını tanıttı: İnsanlara ihtiyaç duymadan aynı anda pek çok işi yapacak - 8

Öte yandan Pentagon’un otonom silahlarla ilgili politikasına göre (Direktif 3000.09 olarak bilinir),  otonom ve yarı otonom silah sistemlerinin komutanların ve operatörlerin güç kullanımı konusunda uygun seviyelerde insan muhakemesi uygulamasına izin verecek şekilde tasarlanması gerekiyor.

ABD binlerce otonom İHA'dan oluşan yeni kitlesel silahını tanıttı: İnsanlara ihtiyaç duymadan aynı anda pek çok işi yapacak - 9

"YAPAY ZEKANIN SAVAŞTA KARAR ALMASI ENDİŞE VERİCİ"

Ancak, bu konuda şüpheli olan Kallenborn, "İnsanların bu kadar çok dsayıdaki İHA’yı yönetmesi bir süre sonra mümkün olmayacak. Bu kararları vermek için cihazlar özerkliğe ve yapay zekaya ihtiyaç duyacak.” diyerek endişesini dile getirdi.

ABD binlerce otonom İHA'dan oluşan yeni kitlesel silahını tanıttı: İnsanlara ihtiyaç duymadan aynı anda pek çok işi yapacak - 10

Diğer taraftan AMASS, otonom İHA sürülerini içeren çalışmalarda yer alan tek DARPA projesi değil. DARPA Yıllardır, 250'ye kadar hava ve kara İHA’sını içerecek olan OFFSET (SALDIRI Sürü Etkin Taktik Programı) projesini geliştiriyor. İlk, geniş kapsamlı İHA ordusu saldırısı ise İsrail tarafından 2021'de Gazze'de Hamas ile yaşanan bir çatışmada gerçekleştirildi.

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