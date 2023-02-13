ABD binlerce otonom İHA'dan oluşan yeni kitlesel silahını tanıttı: İnsanlara ihtiyaç duymadan aynı anda pek çok işi yapacak

ABD, AMASS (Autonomous Multi Domain Adaptive Swarms of Swarms) olarak adlandırılan yeni bir proje ile benzeri görülmemiş ölçekteki bir teknolojik savaşa hazırlanıyor. Bununla birlikte, binlerce otonom insansız hava aracı (İHA) içeren AMASS'ın hala planlama aşamasında olduğu ancak, DARPA’nın (Defense Advanced Research Project Agency) proje için 78 milyon dolarlık sözleşme için tedarikçilerden teklif topladığı aktarıldı.
DARPA, Amerikan ordusu tarafından kullanılmak üzere, yeni teknolojiler üretmekle sorumlu ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı bir devlet kurumuna deniliyor.
Bununla birlikte, AMASS’ta yer alacak küçük drone’ların radar karıştırmadan ölümcül saldırılar başlatmaya kadar değişen yeteneklerle birlikte, navigasyon ve iletişim için çeşitli silahlar ve araçlarla donatılacağı bildirdi.
Teknoloji, ABD'nin savaşa girme şeklini değiştirecek olsa da, sektördeki uzmanlar endişelerini dile getirdi.
Virginia eyaletinde yer alan George Mason Üniversitesi'nden araştırmacısı Zachary Kallenborn konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Drone sürüsü büyüdükçe, insanların onları yönetmesi neredeyse imkansız hale gelecek." ifadelerini kullandı.
Diğer taraftan ABD ordusu, 2001'den beri savaş alanında insansız hava araçları( İHA) kullanıyor, ancak o zamandan beri, kampları yok etmek ve hatta karşıt teknolojileri bozmak için düşman hatlarının üzerinden gizlice geçmek için daha küçük makineler kullanacak şekilde gelişti. ayrıca AMASS'ın çok az insan müdahalesi veya hiç insan müdahalesi olmadan birkaç görevi üstlenebileceği ve böylelikle ordudaki binlerce kişinin başka işler yapmasına olanak tanıyacağı belirtildi.
ABD Ordusu’ndan Yarbay Paul Lushenko, "İHA’lar sahadaki askerlere yardım edebilir, düşmanları izleyebilir ve onları öldürebilirler" dedi.
Öte yandan Pentagon’un otonom silahlarla ilgili politikasına göre (Direktif 3000.09 olarak bilinir), otonom ve yarı otonom silah sistemlerinin komutanların ve operatörlerin güç kullanımı konusunda uygun seviyelerde insan muhakemesi uygulamasına izin verecek şekilde tasarlanması gerekiyor.
Ancak, bu konuda şüpheli olan Kallenborn, "İnsanların bu kadar çok dsayıdaki İHA’yı yönetmesi bir süre sonra mümkün olmayacak. Bu kararları vermek için cihazlar özerkliğe ve yapay zekaya ihtiyaç duyacak.” diyerek endişesini dile getirdi.
Diğer taraftan AMASS, otonom İHA sürülerini içeren çalışmalarda yer alan tek DARPA projesi değil. DARPA Yıllardır, 250'ye kadar hava ve kara İHA’sını içerecek olan OFFSET (SALDIRI Sürü Etkin Taktik Programı) projesini geliştiriyor. İlk, geniş kapsamlı İHA ordusu saldırısı ise İsrail tarafından 2021'de Gazze'de Hamas ile yaşanan bir çatışmada gerçekleştirildi.