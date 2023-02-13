ABD binlerce otonom İHA'dan oluşan yeni kitlesel silahını tanıttı: İnsanlara ihtiyaç duymadan aynı anda pek çok işi yapacak

İNSAN MÜDAHALESİ GEREKTİRMEDEN AYNI ANDA ÇEŞİTLİ GÖRECLER GERÇEKLEŞTİREBİLECEK

Diğer taraftan ABD ordusu, 2001'den beri savaş alanında insansız hava araçları( İHA) kullanıyor, ancak o zamandan beri, kampları yok etmek ve hatta karşıt teknolojileri bozmak için düşman hatlarının üzerinden gizlice geçmek için daha küçük makineler kullanacak şekilde gelişti. ayrıca AMASS'ın çok az insan müdahalesi veya hiç insan müdahalesi olmadan birkaç görevi üstlenebileceği ve böylelikle ordudaki binlerce kişinin başka işler yapmasına olanak tanıyacağı belirtildi.