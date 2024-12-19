ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yeni Suriye’yi bekleyen zorlukları anlattı: Trump ve DAEŞ’i işaret etti

"HALA PARÇALANMA RİSKİ VAR"

Suriye'deki muhalif grupların lideri konumundaki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) da dahil, ortaya çıkan tüm gruplarla etkileşim halinde olduklarını söyleyen Blinken, Suriye'nin hala parçalanma riski olduğunu ve bunun Suriye halkı için kötü sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Blinken, "Donald Trump'ın, Suriye'de DAEŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını kontrol altında tutmak için güçlü bir teşvike sahip olacağını düşünüyorum" diye ekledi.