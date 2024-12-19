ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yeni Suriye’yi bekleyen zorlukları anlattı: Trump ve DAEŞ’i işaret etti

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesi sonrası yeni kurulacak hükümet için çalışmalar sürereken ABD'den önemli açıklamalar geldi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye’nin dış güçler tarafından yönetilmemek için mevcut fırsatı değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Blinken, “Trump'ın DAEŞ'in yeniden ortaya çıkmasını kontrol altında tutmak için güçlü bir teşvike sahip olacağını düşünüyorum" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yeni Suriye’yi bekleyen zorlukları anlattı: Trump ve DAEŞ’i işaret etti - 1

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'nin yeni dönemi için açıklamalarda bulundu.

Dış İlişkiler Konseyi'nin (CFR) New York'taki konferans salonunda, soruları cevaplandıran Blinken, Suriye’de kurulacak yönetimin, bir mezhep veya dış güçler tarafından yönetilmemek için mevcut fırsatı değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Blinken, "Şimdi temel soru şu; Suriye halkı bu andan faydalanabilir mi, ülkelerini daha iyi bir yola sokabilir mi ve onlarca yıldır ilk kez bir diktatör, bir dış güç, bir terör örgütü, bir mezhep veya azınlık tarafından yönetilmemek için bu fırsatı değerlendirebilir mi? Zorluk bu" diye konuştu.

DÜNYA HABERLERİ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yeni Suriye’yi bekleyen zorlukları anlattı: Trump ve DAEŞ’i işaret etti - 2

TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Beşar Esad'ın Suriye'den kovulmasını görmenin kendisini üzmediğini belirten Blinken, bu durumda yüzleşmek zorunda oldukları bazı komplikasyonların olduğuna işaret etti.

Blinken, Suriye'nin geleceğiyle ilgili, "Sadece birkaç gün önce Ürdün'de bir araya geldik. Türkiye, Ürdün, Mısır, Körfez ülkeleri, Irak ve bazı Avrupalı ortaklarımızı da bir araya getirdik. Ve Suriye'de ileriye dönük beklentilerimiz için birlikte bazı ilkeler ortaya koyduk" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yeni Suriye’yi bekleyen zorlukları anlattı: Trump ve DAEŞ’i işaret etti - 3

"HALA PARÇALANMA RİSKİ VAR"

Suriye'deki muhalif grupların lideri konumundaki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) da dahil, ortaya çıkan tüm gruplarla etkileşim halinde olduklarını söyleyen Blinken, Suriye'nin hala parçalanma riski olduğunu ve bunun Suriye halkı için kötü sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Blinken, "Donald Trump'ın, Suriye'de DAEŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını kontrol altında tutmak için güçlü bir teşvike sahip olacağını düşünüyorum" diye ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yeni Suriye’yi bekleyen zorlukları anlattı: Trump ve DAEŞ’i işaret etti - 4

SON BİR AYIMI BUNUN İÇİN KULLANACAĞIM

ABD’li bakan, İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanması konusunda umutlu olduğunu ve görevdeki son bir ayını bunu başarmak için kullanacağını ifade etti.

20 Ocak'ta görevi sona erecek olan Blinken, "Umutluyum. Siz de umutlu olmalısınız. Bunu başarmak için kalan her haftanın her gününün her dakikasını kullanacağız" dedi.

Gazze'de savaşın sona ermesinin İsrail'in çıkarına olduğunu dile getiren Blinken, savaş sonrası yönetim konusunda bir anlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu yineleyerek, Hamas'ın idarede olmamasını sağlayacak bir sonuca ulaşma çabasından bahsetti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yeni Suriye’yi bekleyen zorlukları anlattı: Trump ve DAEŞ’i işaret etti - 5

İRAN VE NÜKLEER SORUSU

Bir soru üzerine İran'ın nükleer silah üretme isteği konusuna değinen Blinken, "Farklı savunma hatlarını kaybettikleri için elbette bu konuda daha fazla düşünüldüğünü göreceksiniz ancak İran ile hala müzakere ihtimali olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Blinken, İran'da muhalefetin desteklenmesiyle bir rejim değişikliğinin mümkün olup olmadığına yönelik soruyu da şöyle yanıtladı: "Son 20 yıla baktığımızda rejim değişikliği konusundaki deneylerimizin tam anlamıyla yankı uyandıran başarılar olmadığını düşünüyorum."

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yeni Suriye’yi bekleyen zorlukları anlattı: Trump ve DAEŞ’i işaret etti - 6
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yeni Suriye’yi bekleyen zorlukları anlattı: Trump ve DAEŞ’i işaret etti - 7
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