ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yeni Suriye’yi bekleyen zorlukları anlattı: Trump ve DAEŞ’i işaret etti
Suriye’de Esad rejiminin devrilmesi sonrası yeni kurulacak hükümet için çalışmalar sürereken ABD'den önemli açıklamalar geldi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye’nin dış güçler tarafından yönetilmemek için mevcut fırsatı değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Blinken, “Trump'ın DAEŞ'in yeniden ortaya çıkmasını kontrol altında tutmak için güçlü bir teşvike sahip olacağını düşünüyorum" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'nin yeni dönemi için açıklamalarda bulundu.
Dış İlişkiler Konseyi'nin (CFR) New York'taki konferans salonunda, soruları cevaplandıran Blinken, Suriye’de kurulacak yönetimin, bir mezhep veya dış güçler tarafından yönetilmemek için mevcut fırsatı değerlendirmesi gerektiğini belirtti.
Blinken, "Şimdi temel soru şu; Suriye halkı bu andan faydalanabilir mi, ülkelerini daha iyi bir yola sokabilir mi ve onlarca yıldır ilk kez bir diktatör, bir dış güç, bir terör örgütü, bir mezhep veya azınlık tarafından yönetilmemek için bu fırsatı değerlendirebilir mi? Zorluk bu" diye konuştu.