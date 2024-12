ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yeni Suriye’yi bekleyen zorlukları anlattı: Trump ve DAEŞ’i işaret etti

SON BİR AYIMI BUNUN İÇİN KULLANACAĞIM

ABD’li bakan, İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanması konusunda umutlu olduğunu ve görevdeki son bir ayını bunu başarmak için kullanacağını ifade etti.

20 Ocak'ta görevi sona erecek olan Blinken, "Umutluyum. Siz de umutlu olmalısınız. Bunu başarmak için kalan her haftanın her gününün her dakikasını kullanacağız" dedi.

Gazze'de savaşın sona ermesinin İsrail'in çıkarına olduğunu dile getiren Blinken, savaş sonrası yönetim konusunda bir anlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu yineleyerek, Hamas'ın idarede olmamasını sağlayacak bir sonuca ulaşma çabasından bahsetti.