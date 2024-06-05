ABD İkinci Dünya Savaşı gazileri, Normandiya yıldönümü için Fransa’da

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Amerikan ve müttefik ülke liderleri ve ileri gelenlerinin, hem Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa güvenliğine olan bağlılığının gücünü vurgulamak hem de İkinci Dünya Savaşı'nda özgürlüğün zorbalığa karşı zaferi için savaşan kahramanlara saygılarını sunmak üzere anma etkinliklerinin çoğuna katılmaları bekleniyor” ifadelerine yer verildi.