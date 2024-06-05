ABD İkinci Dünya Savaşı gazileri, Normandiya yıldönümü için Fransa’da

ABD ordusundan İkinci Dünya Savaşı gazileri, Normandiya Çıkarması’nın yıldönümü kapsamında Fransa’da karşılandı. ABD'li gazilerin, yıldönümü kapsamında 100'den fazla etkinliğe katılması bekleniyor. Normandiya Çıkarması, Nazi Almanyası’nın yenilgisiyle sonuçlanan İkinci Dünya Savaşı’nın kaderini değiştirdi. Çıkarma sırasında yarım milyondan fazla asker öldü.

ABD İkinci Dünya Savaşı gazileri, Normandiya yıldönümü için Fransa’da - 1

ABD GAZİLERİ FRANSA'DA

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı gazileri, D-Day'in 80. yıldönümünü anma etkinlikleri için Fransa'nın Normandiya bölgesinde kalabalığın tezahürat ve alkışlarıyla karşılandı.

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ABD İkinci Dünya Savaşı gazileri, Normandiya yıldönümü için Fransa’da - 2

100'DEN FAZLA ETKİNLİK

D-Day ile bağlantılı komutanlıklara atanan ABD hizmet üyeleri de Normandiya'da, müttefik kuvvetlerin tarihteki en büyük hava, kara ve deniz askeri istilasını başlattığı 6 Haziran 1944'ün kilometre taşı yıldönümünü kutlamak üzere 100'den fazla etkinliğe katılacak.

ABD İkinci Dünya Savaşı gazileri, Normandiya yıldönümü için Fransa’da - 3

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Amerikan ve müttefik ülke liderleri ve ileri gelenlerinin, hem Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa güvenliğine olan bağlılığının gücünü vurgulamak hem de İkinci Dünya Savaşı'nda özgürlüğün zorbalığa karşı zaferi için savaşan kahramanlara saygılarını sunmak üzere anma etkinliklerinin çoğuna katılmaları bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

ABD İkinci Dünya Savaşı gazileri, Normandiya yıldönümü için Fransa’da - 4

NORMANDİYA ÇIKARMASI

Tarihin en büyük deniz çıkarması olarak bilinen Normandiya Çıkarması, Nazi Almanyası’nın yenilgisiyle sonuçlanan İkinci Dünya Savaşı’nın kaderini değiştirdi.

ABD İkinci Dünya Savaşı gazileri, Normandiya yıldönümü için Fransa’da - 5

EISENHOWER'IN SALDIRI EMRİ

Batı Avrupa’da müttefik kuvvetlerin başkomutanlığını yapan ABD’li General Dwight D. Eisenhower, 6 Haziran 1944’te hazırlıklarını tamamlamış olan deniz kuvvetlerine saldırı emrini verdi.

ABD İkinci Dünya Savaşı gazileri, Normandiya yıldönümü için Fransa’da - 6

KÖTÜ HAVA ŞARTLARI ENGEL OLMADI

Dönemin Alman istihbaratı ve askeri komutası, hava şartlarının kötü olması nedeniyle 6 Haziran’da bir çıkarma beklemiyordu.

ABD İkinci Dünya Savaşı gazileri, Normandiya yıldönümü için Fransa’da - 7

Normandiya bölgesindeki Nazi kuvvetlerinin komutanlığına getirilen Erwin Rommel, bu koşullarda çıkarmanın mümkün olmadığını düşünerek eşinin doğum gününü kutlamak için cepheden ayrılmıştı.

ABD İkinci Dünya Savaşı gazileri, Normandiya yıldönümü için Fransa’da - 8

YARIM MİLYON ASKER ÖLDÜ

Çıkarmada yarım milyon askerin öldüğü tahmin ediliyor. Warfare History Network’ta yer alan verilere göre iki taraftan toplam 425 bin asker yaşamını yitirdi.

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