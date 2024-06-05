ABD İkinci Dünya Savaşı gazileri, Normandiya yıldönümü için Fransa’da
ABD ordusundan İkinci Dünya Savaşı gazileri, Normandiya Çıkarması’nın yıldönümü kapsamında Fransa’da karşılandı. ABD'li gazilerin, yıldönümü kapsamında 100'den fazla etkinliğe katılması bekleniyor. Normandiya Çıkarması, Nazi Almanyası’nın yenilgisiyle sonuçlanan İkinci Dünya Savaşı’nın kaderini değiştirdi. Çıkarma sırasında yarım milyondan fazla asker öldü.
ABD GAZİLERİ FRANSA'DA
ABD'nin İkinci Dünya Savaşı gazileri, D-Day'in 80. yıldönümünü anma etkinlikleri için Fransa'nın Normandiya bölgesinde kalabalığın tezahürat ve alkışlarıyla karşılandı.