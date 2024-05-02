ABD polisinden UCLA kampüsündeki Gazze kampına şafak baskını: Öğrenciler gözaltında
İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşa karşı ABD üniversitelerinde protestolar sürerken, Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'nde (UCLA) polis baskını yaşandı. Çevik kuvvet, Gazze'yle dayanışma kampını dağıtmak üzere harekete geçti. Kampın etrafındaki barikatlar kaldırıldı, çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.
Filistin'e destek için çadırların kurulduğu ABD üniversitelerinden biri olan Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'nde (UCLA) polis yığınağının ardından operasyon başladı.