ABD polisinden UCLA kampüsündeki Gazze kampına şafak baskını: Öğrenciler gözaltında

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşa karşı ABD üniversitelerinde protestolar sürerken, Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'nde (UCLA) polis baskını yaşandı. Çevik kuvvet, Gazze'yle dayanışma kampını dağıtmak üzere harekete geçti. Kampın etrafındaki barikatlar kaldırıldı, çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

ABD polisinden UCLA kampüsündeki Gazze kampına şafak baskını: Öğrenciler gözaltında - 1

Filistin'e destek için çadırların kurulduğu ABD üniversitelerinden biri olan Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'nde (UCLA) polis yığınağının ardından operasyon başladı.

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ABD polisinden UCLA kampüsündeki Gazze kampına şafak baskını: Öğrenciler gözaltında - 2

Yüzlerce kasklı polis, öğrencilerin kampın etrafına kurduğu barikatları kaldırıldı.

Kamp, dün gece İsrail yanlıları tarafından saldırıya uğramıştı.

Operasyon sırasında polis helikopterleri de çevik kuvvete havadan destek verdi.
ABD polisinden UCLA kampüsündeki Gazze kampına şafak baskını: Öğrenciler gözaltında - 3

Yüzlerce polis protesto kampını dağıtmak için harekete geçti.

Çatışma sırasında polisin attığı şok bombaları nedeniyle patlama sesleri duyuldu.

ABD polisinden UCLA kampüsündeki Gazze kampına şafak baskını: Öğrenciler gözaltında - 4

Polis baskınında çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD polisinden UCLA kampüsündeki Gazze kampına şafak baskını: Öğrenciler gözaltında - 5

Direnişe başlayan öğrenciler ise polisin gözüne ışıklar tutarak, ilerleyişlerini engellemeye çalıştı.

Kampüsten canlı yayın yapan Sky News muhabiri, öğrencilerin protestoları bitirmeyi düşünmediğini, Gazze'ye olan destekten vazgeçmeyeceklerini, inançlarının güçlü olduğunu vurguladı. 

ABD polisinden UCLA kampüsündeki Gazze kampına şafak baskını: Öğrenciler gözaltında - 6

Uluslarası ajanslar tarafından paylaşılan fotoğraflarda, öğrencilerin ellerine arkadan plastik kelepçe takıldığı görüldü.

ABD polisinden UCLA kampüsündeki Gazze kampına şafak baskını: Öğrenciler gözaltında - 7
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