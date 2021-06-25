ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD Donanması'na ait savaş gemisi 'USS Laboon', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
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DHA 25.06.2021 - 16:47
ABD Donanması'na ait savaş gemisi 'USS Laboon', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi'nden saat 14.15'te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan, ABD Donanması’na ait, 58 borda numaralı savaş gemisi 'USS Laboon', boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
ABD savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.
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