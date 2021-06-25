ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Marmara Denizi'nden saat 14.15'te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan, ABD Donanması’na ait, 58 borda numaralı savaş gemisi 'USS Laboon', boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.