ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Dersler iptal edildi, yüzlerce kişi gözaltına alındı

ABD'nin önde gelen üniversitelerindeki Gazze protestoları yayılıyor. Columbia Üniversitesi'nde başlayan protestolara New York Üniversitesi ile Yale Üniversitesi öğrencileri de katıldı. Gösterilerde polisin sert müdahaleleri tepki çekerken, yüzlerce kişi gözaltına alındı. Columbia Üniversitesi, yüz yüze dersleri iptal ederek çevrimiçi eğitime geçme kararı aldı.

ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Dersler iptal edildi, yüzlerce kişi gözaltına alındı - 1

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan Gazze protestosu gerginliği devam ederken, İsrail’in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de tekrar alevlendi.

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ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Dersler iptal edildi, yüzlerce kişi gözaltına alındı - 2

ABD'nin prestijli okullarından Yale Üniversitesinde öğrenciler Beinecke Plaza'da oturma eylemi başlattı.

ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Dersler iptal edildi, yüzlerce kişi gözaltına alındı - 3

Soykırımla yargılanan İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına karşı çıkan öğrenciler, Yale yönetiminden, üniversitenin İsrail ile bağlantılı "askeri silah üreten" şirketlere yatırımlarına son vermesi talebinde bulundu.

ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Dersler iptal edildi, yüzlerce kişi gözaltına alındı - 4

Üniversite yönetimi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Yale topluluğunun emniyeti ve güvenliği" gerekçesiyle polisten yardım istediğini ve eyleme son vermek istemeyen 47 öğrencinin gözaltına alındığını belirtti.

ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Dersler iptal edildi, yüzlerce kişi gözaltına alındı - 5

Yale yönetimi, söz konusu öğrencilerin ayrıca "okuldan uzaklaştırma" talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan New York Üniversitesi (NYU) öğrencilerinin de İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkmak ve Columbia'daki öğrencilere destek olmak amacıyla kampüste başlattıkları eylem devam ediyor.

ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Dersler iptal edildi, yüzlerce kişi gözaltına alındı - 6

Washington Square Park yakınındaki Gould Plaza önünde protestolarını sürdüren NYU öğrencileri, üniversite yönetiminden İsrail'in Filistin işgaline destek veren şirketlerle yatırım ilişkilerini sonlandırması talebinde bulunuyor.

ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Dersler iptal edildi, yüzlerce kişi gözaltına alındı - 7

"GENÇ NESLİN SOYKIRIMA KARŞI DURMASINDAN MUTLUYUM"

İsmini "Diana" olarak açıklayan bir gösterici, "NYU'daki öğrencilere destek olmaya geldim çünkü Columbia Üniversitesine gitme şansım olmadı, beş gün boyunca çok meşguldüm." dedi.

ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Dersler iptal edildi, yüzlerce kişi gözaltına alındı - 8

Diana, "Bu gösteriler tüm üniversitelerle birlikte ülkenin her yerinde kolektif bir hal alıyor. Genç neslin bu soykırıma ve dünyada yaşanan adaletsizliklere karşı durmasından mutluyum. Ve eğer onlar daha genç olarak bunu görmüyorlarsa, kim görecek?" ifadelerini kullandı.

ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Dersler iptal edildi, yüzlerce kişi gözaltına alındı - 9

Gece eylemlerine devam etmek isteyen öğrenciler için uyku tulumu getirdiğini belirten Diana, "Fazla bir şey yapamıyorum, kalbim gerçekten her şeye çok acıyor ve nerede olursa olsun, önemli olan en küçük şeyleri bile desteklemeye çalışıyorum, hepsi bu." şeklinde konuştu.

ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Dersler iptal edildi, yüzlerce kişi gözaltına alındı - 10

NYU öğrencilerinin protestosu sırasında, yolun karşı tarafında bulunan İsrail yanlısı birkaç kişinin de karşı gösteride bulunması nedeniyle çevrede polis güvenlik önlemi aldı.

ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Dersler iptal edildi, yüzlerce kişi gözaltına alındı - 11

ABD'nin diğer önde gelen okullarından Massachusetts Teknoloji Ensititüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesinde de Filistin yanlısı öğrencilerin benzeri eylemleri devam ediyor.

ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Dersler iptal edildi, yüzlerce kişi gözaltına alındı - 12

COLUMBİA ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAY

Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Dersler iptal edildi, yüzlerce kişi gözaltına alındı - 13

Rektör Minouche Shafik, eylemin, üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuştu.

ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Dersler iptal edildi, yüzlerce kişi gözaltına alındı - 14

Kampüse girerek oturma eylemine müdahale eden polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı. Okul yönetimi de eyleme karışan 80 civarında öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası vermişti.

ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Dersler iptal edildi, yüzlerce kişi gözaltına alındı - 15

Rektör Shafik'in tutumu, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmişti.

ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Dersler iptal edildi, yüzlerce kişi gözaltına alındı - 16

Rektörlük dün yazılı bir açıklama yaparak, Columbia Üniversitesinde devam eden Gazze protestoları nedeniyle derslerin bugün çevrim içi yapılabileceğini duyurmuştu.

ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Dersler iptal edildi, yüzlerce kişi gözaltına alındı - 17
ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Dersler iptal edildi, yüzlerce kişi gözaltına alındı - 18
ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Dersler iptal edildi, yüzlerce kişi gözaltına alındı - 19
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