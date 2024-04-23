ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Dersler iptal edildi, yüzlerce kişi gözaltına alındı

Gece eylemlerine devam etmek isteyen öğrenciler için uyku tulumu getirdiğini belirten Diana, "Fazla bir şey yapamıyorum, kalbim gerçekten her şeye çok acıyor ve nerede olursa olsun, önemli olan en küçük şeyleri bile desteklemeye çalışıyorum, hepsi bu." şeklinde konuştu.