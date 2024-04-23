ABD üniversitelerinde Gazze protestosu: Dersler iptal edildi, yüzlerce kişi gözaltına alındı
ABD'nin önde gelen üniversitelerindeki Gazze protestoları yayılıyor. Columbia Üniversitesi'nde başlayan protestolara New York Üniversitesi ile Yale Üniversitesi öğrencileri de katıldı. Gösterilerde polisin sert müdahaleleri tepki çekerken, yüzlerce kişi gözaltına alındı. Columbia Üniversitesi, yüz yüze dersleri iptal ederek çevrimiçi eğitime geçme kararı aldı.
ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan Gazze protestosu gerginliği devam ederken, İsrail’in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de tekrar alevlendi.