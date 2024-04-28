ABD üniversitelerindeki Gazze isyanı 3'üncü gününde
İsrail'in Gazze'ye bombardımanı 204 gündür devam ediyor. Hem saldırıları hem de ABD'nin İsrail'e desteğini protesto eden üniversiteliler, okullarda ve ülkenin meydanlarında eylemlerini büyütüyor. Öğretim üyelerinin de katıldığı protestolarda ateşkes çağrısı yapılırken "Filistin'e özgürlük" sloganı atılıyor. "Gazze ile dayanışma kampının" 3 günü geride bıraktığı Kaliforniya Üniversitesi'nde, soykırım karşıtı mesajlar ön planda.
ABD'li üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını 3 gündür şiddetli şekilde protesto ediyor.
Eylemlere öğretim üyeleri de katılırken, şimdiye kadar 500'ten fazla kişi polis müdahalesi ile gözaltına alındı.
Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bir yazılamada "Soykırıma hayır de" sloganı görülüyor.