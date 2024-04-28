ABD üniversitelerindeki Gazze isyanı 3'üncü gününde

ABD'li üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını 3 gündür şiddetli şekilde protesto ediyor.

Eylemlere öğretim üyeleri de katılırken, şimdiye kadar 500'ten fazla kişi polis müdahalesi ile gözaltına alındı.

Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bir yazılamada "Soykırıma hayır de" sloganı görülüyor.