ABD üniversitelerindeki Gazze isyanı 3'üncü gününde

İsrail'in Gazze'ye bombardımanı 204 gündür devam ediyor. Hem saldırıları hem de ABD'nin İsrail'e desteğini protesto eden üniversiteliler, okullarda ve ülkenin meydanlarında eylemlerini büyütüyor. Öğretim üyelerinin de katıldığı protestolarda ateşkes çağrısı yapılırken "Filistin'e özgürlük" sloganı atılıyor. "Gazze ile dayanışma kampının" 3 günü geride bıraktığı Kaliforniya Üniversitesi'nde, soykırım karşıtı mesajlar ön planda.

ABD üniversitelerindeki Gazze isyanı 3'üncü gününde - 1

ABD'li üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını  3 gündür şiddetli şekilde protesto ediyor.

Eylemlere öğretim üyeleri de katılırken, şimdiye kadar 500'ten fazla kişi polis müdahalesi ile gözaltına alındı.

Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bir yazılamada "Soykırıma hayır de" sloganı görülüyor.

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ABD üniversitelerindeki Gazze isyanı 3'üncü gününde - 2

Üniversite kampüsünde çadırlar kuran öğrenciler, hazırladıkları pankart ve dövizlerle Filistinlilere desteğini gösteriyor.

Pankartların çoğunda "Özgür Filistin" sloganı görülüyor.

ABD üniversitelerindeki Gazze isyanı 3'üncü gününde - 3

Ağaca yapıştırılan bir dövizde de "kuşatmayı bitirin" ifadesi yer alıyor.

Öğrenciler, Washington yönetiminin İsrail'e silah desteğine de tepkili.

ABD üniversitelerindeki Gazze isyanı 3'üncü gününde - 4

Üniversiteliler, Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını gösterirken ayrımcılığa da karşı çıkıyor.

Bir diğer pankartta, "Yahudiler soykırıma karşı" mesajı veriliyor. 

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