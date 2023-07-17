ABD'de 50 dereceyi aşan sıcaklıklar: Milyonlarca kişi tehlikede

ABD'nin güneybatısını etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle bölgedeki eyaletlerde hava sıcaklığı 50 derece civarında seyrediyor. Yetkililer "yaşanan en şiddetli hava olaylarından biri" olarak tanımladıkları aşırı sıcaklardan 110 milyon kişinin etkilendiğini ve 38 şehirde yeni sıcaklık rekorlarının kırılmasının beklendiğini duyurdu.

ABD'de 50 dereceyi aşan sıcaklıklar: Milyonlarca kişi tehlikede - 1

ABD'nin güneybatısında sıcak hava dalgası 110 milyondan fazla kişiyi etkilerken, 38 şehirde sıcaklık rekoru kırılması bekleniyor.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'de 50 dereceyi aşan sıcaklıklar: Milyonlarca kişi tehlikede - 2

California'da sıcaklıklar 53,9, Las Vegas'ta 47,2, Arizona'da 43, Teksas'ta ise 38 dereceye ulaştı.

ABD'de 50 dereceyi aşan sıcaklıklar: Milyonlarca kişi tehlikede - 3

"BUGÜNE KADARKİ EN ŞİDDETLİ HAVA OLAYLARINDAN"

Ulusal Meteoroloji Servisi (NWS), ABD'nin güneybatısında etkili olan sıcak hava dalgasını "bugüne kadarki en şiddetli hava olaylarından biri" olarak nitelendirdi. NWS, ABD'nin diğer güney eyaletlerinde de sıcaklığın artacağını bildirdi.

ABD'de 50 dereceyi aşan sıcaklıklar: Milyonlarca kişi tehlikede - 4

California ve Nevada eyaletlerinde bazı kamu binaları sıcaktan korunmak isteyenlere açılırken, evsizler mobil kliniklere başvurdu.

ABD'de 50 dereceyi aşan sıcaklıklar: Milyonlarca kişi tehlikede - 5

Beyaz Saray, ABD genelinde sıcak hava dalgasının, milyonlarca kişiyi etkilediğini aktararak, hazırlıklı olma ve güvenli kalma çağrısında bulunmuştu.

ABD'de 50 dereceyi aşan sıcaklıklar: Milyonlarca kişi tehlikede - 6
ABD'de 50 dereceyi aşan sıcaklıklar: Milyonlarca kişi tehlikede - 7
ABD'de 50 dereceyi aşan sıcaklıklar: Milyonlarca kişi tehlikede - 8
ABD'de 50 dereceyi aşan sıcaklıklar: Milyonlarca kişi tehlikede - 9
ABD'de 50 dereceyi aşan sıcaklıklar: Milyonlarca kişi tehlikede - 10
ABD'de 50 dereceyi aşan sıcaklıklar: Milyonlarca kişi tehlikede - 11
ABD'de 50 dereceyi aşan sıcaklıklar: Milyonlarca kişi tehlikede - 12
ABD'de 50 dereceyi aşan sıcaklıklar: Milyonlarca kişi tehlikede - 13
ABD'de 50 dereceyi aşan sıcaklıklar: Milyonlarca kişi tehlikede - 14
ABD'de 50 dereceyi aşan sıcaklıklar: Milyonlarca kişi tehlikede - 15
ABD'de 50 dereceyi aşan sıcaklıklar: Milyonlarca kişi tehlikede - 16
ABD'de 50 dereceyi aşan sıcaklıklar: Milyonlarca kişi tehlikede - 17
ABD'de 50 dereceyi aşan sıcaklıklar: Milyonlarca kişi tehlikede - 18
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