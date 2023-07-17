ABD'de 50 dereceyi aşan sıcaklıklar: Milyonlarca kişi tehlikede
ABD'nin güneybatısını etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle bölgedeki eyaletlerde hava sıcaklığı 50 derece civarında seyrediyor. Yetkililer "yaşanan en şiddetli hava olaylarından biri" olarak tanımladıkları aşırı sıcaklardan 110 milyon kişinin etkilendiğini ve 38 şehirde yeni sıcaklık rekorlarının kırılmasının beklendiğini duyurdu.
ABD'nin güneybatısında sıcak hava dalgası 110 milyondan fazla kişiyi etkilerken, 38 şehirde sıcaklık rekoru kırılması bekleniyor.