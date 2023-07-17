ABD'de 50 dereceyi aşan sıcaklıklar: Milyonlarca kişi tehlikede

"BUGÜNE KADARKİ EN ŞİDDETLİ HAVA OLAYLARINDAN"

Ulusal Meteoroloji Servisi (NWS), ABD'nin güneybatısında etkili olan sıcak hava dalgasını "bugüne kadarki en şiddetli hava olaylarından biri" olarak nitelendirdi. NWS, ABD'nin diğer güney eyaletlerinde de sıcaklığın artacağını bildirdi.