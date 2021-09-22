ABD'de cenaze evinden net reklam mesajı: Aşı olmayın

Bununla birlikte, birçok işveren ve halk sağlığı yetkilisi, para ve ücretsiz yiyeceklerden lüks tatillere ve VIP Super Bowl biletlerine kadar her şeyi kullanarak daha fazla insanı Covid-19'a karşı aşılatmanın yollarını arıyor. Tamamen aşılanmış olanlar, toplam ABD nüfusunun sadece yüzde 54,7'sini oluşturuyor.

Ancak, kentte yer alan BooneOakley reklam ajansı, geleneksel pazarlama stratejilerini terk etmeye ve meseleleri kendi ellerine almaya karar verdi.