ABD'de cenaze evinden net reklam mesajı: Aşı olmayın

ntv.com.tr 22.09.2021 - 14:54 | Son Güncelleme : 22.09.2021 - 15:08
Corona virüs nedeniyle yaklaşık 700 bin kişinin hayatını kaybettiği ABD’de ilginç bir reklam kampanyası düzenlendi.
"Wilmore Cenaze Evi"nin siyah kamyon reklamı, Charlotte şehir merkezindeki futbol taraftarlarına, Carolina Panthers'ın New Orleans Saints ile oynamasını izlemeye gidenlere “Aşı olmayın” mesajı verdi.
Bununla birlikte, birçok işveren ve halk sağlığı yetkilisi, para ve ücretsiz yiyeceklerden lüks tatillere ve VIP Super Bowl biletlerine kadar her şeyi kullanarak daha fazla insanı Covid-19'a karşı aşılatmanın yollarını arıyor. Tamamen aşılanmış olanlar, toplam ABD nüfusunun sadece yüzde 54,7'sini oluşturuyor.
Ancak, kentte yer alan BooneOakley reklam ajansı, geleneksel pazarlama stratejilerini terk etmeye ve meseleleri kendi ellerine almaya karar verdi.
Ajans direktörü David Oakley CNN'e verdiği açıklamada "Aslında Wilmore Cenaze Evi gerçekten yok. Geleneksel reklamcılığın artık ile yaramadığını hissettik. Sadece 'Aşı Yap' veya 'Gidin Aşı Olun' gibi mesajlar etkili değil. Durumu farklı bir perspektiften gören bir şey yapmak istedik” dedi.
Diğer taraftan, kamyonetin üzerideki web sitesini ziyaret edenler, Covid-19 aşılarınının yapıldığı acil tıbbi bakım tesisi StarMed'e yönlendiriliyor.
Kuzey Carolina'da aşılama oranları ülke ortalamasının gerisinde olduğunu söyleyen Oakley, “Eyalette nüfusun kabaca yüzde 48,8’i tam olarak aşılandı. insanların aşı olmasını için bu kampanyayı yaptı Bu reklam panosu sayesinde bir kişi bile aşılansa bizim için büyük bir başarı” diye konuştu.