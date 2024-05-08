ABD'de yıkılan köprüden nehre düşen tüm işçilerin cansız bedenleri bulundu

Maryland Valisi Wes Moore yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Jose Mynor Lopez, ailesi ve onu seven herkes için dua ediyoruz. Kalıcı destek taahhüdümüzde kararlıyız. 6 Marylandli işçiyi sonsuza kadar hatırlayacağız" dedi.