ABD'de yıkılan köprüden nehre düşen tüm işçilerin cansız bedenleri bulundu
ABD'nin Baltimore kentinde 26 Mart'ta yük gemisinin çarptığı Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılması sonucu başlatılan arama çalışmalarında 6 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Son işçinin de cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte arama çalışmaları sonlandırıldı.
ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde yük gemisinin çarpması sonucu yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nden nehre düşen 6’ncı işçinin cansız bedeni bulundu.
Yetkililer, haftalarca süren arama çalışmaları sonucunda 37 yaşındaki Guatemalalı Jose Mynor Lopez'in cansız bedenine ulaşıldığını, arama çalışmalarının sonlandırıldığını açıkladı.