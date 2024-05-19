BM uyardı: Gazze'deki kıtlığın "kıyamet gibi" sonuçları olacak

800 BİN KİŞİ GÖÇE ZORLANDI

BM, İsrail güçlerinin sınır kenti Refah'a yönelik kara saldırısı nedeniyle 800 bin kişinin göçe zorlandığını açıkladı.

Yakıt, gıda ve ilacın tükenmesiyle birlikte Griffiths, Gazze'nin güneyindeki kente yönelik askeri harekatın “tam da korkulduğu gibi” sonuçları olduğunu söyledi.

Griffiths, “Refah operasyonunun insani açıdan ve halihazırda Refah'a göç etmiş insanlar için bir felaket olduğunu söyledik. Bu artık onların dördüncü ya da beşinci yerlerinden edilmeleri” diye konuştu.