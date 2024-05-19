BM uyardı: Gazze'deki kıtlığın "kıyamet gibi" sonuçları olacak

Birleşmiş Milletler'in (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'ye ulaşan yardımların engellenmesinin “kıyamet gibi” bir sonuca yol açabileceği uyarısında bulundu.

BM uyardı: Gazze'deki kıtlığın "kıyamet gibi" sonuçları olacak - 1

BEKLENEN KITLIK YOLDA

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'ye yönelik yardımların kısıtlanmasının “kıyamet gibi” sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı.

Griffiths, “Eğer yakıt biterse, yardım insanlara ihtiyaç duydukları anda ulaşmazsa, uzun zamandır bahsettiğimiz ve yaklaşmakta olan kıtlık artık yaşanıyor olacak” diye konuştu.

Doha'da Katarlı yetkililerle yaptığı görüşmeler sırasında AFP'ye konuşan Griffiths, “Bence uluslararası toplumun vatandaşları olarak endişemiz, bunun sonucunun gerçekten çok sert olacağıdır. Sert, zor ve kıyamet gibi” ifadelerini kullandı.

DÜNYA HABERLERİ

BM uyardı: Gazze'deki kıtlığın "kıyamet gibi" sonuçları olacak - 2

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

İsrail'in uluslararası tepkilere rağmen Gazze'nin güneyindeki sınır kenti Refah'a başlattığı saldırı, Gazze Şeridi'nde zaten beklenmekte olan insani krizi daha da derinleştirdi.

Griffiths, günde yaklaşık 50 kamyon yardımın yeniden açılan Erez sınırı üzerinden Gazze'nin en çok zarar gören kuzeyine ulaşabileceğini söyledi.

BM uyardı: Gazze'deki kıtlığın "kıyamet gibi" sonuçları olacak - 3

SINIR KAPILARI KAPALI, YARDIM KAPIDA BEKLİYOR

Gazze'nin güneyindeki Refah ve Kerem Şalom geçişleri yakınlarındaki çatışmalar bu hayati yolların “fiilen tıkandığı” anlamına geliyor.

Griffiths, “Dolayısıyla güneye ve Refah'a giden kara yollarından gelen yardımlar ve Refah'ın yerinden ettiği insanlar neredeyse sıfır noktasına ulaştı” diye ekledi.

BM uyardı: Gazze'deki kıtlığın "kıyamet gibi" sonuçları olacak - 4

800 BİN KİŞİ GÖÇE ZORLANDI

BM, İsrail güçlerinin sınır kenti Refah'a yönelik kara saldırısı nedeniyle 800 bin kişinin göçe zorlandığını açıkladı.

Yakıt, gıda ve ilacın tükenmesiyle birlikte Griffiths, Gazze'nin güneyindeki kente yönelik askeri harekatın “tam da korkulduğu gibi” sonuçları olduğunu söyledi.

Griffiths, “Refah operasyonunun insani açıdan ve halihazırda Refah'a göç etmiş insanlar için bir felaket olduğunu söyledik. Bu artık onların dördüncü ya da beşinci yerlerinden edilmeleri” diye konuştu.

BM uyardı: Gazze'deki kıtlığın "kıyamet gibi" sonuçları olacak - 5

GEÇİCİ LİMAN FAALİYETTE

Hayati önem taşıyan kara geçişlerinin kapalı olması nedeniyle, bazı yardım malzemeleri bu hafta ABD tarafından inşa edilen geçici bir liman aracılığıyla ülkeye girmeye başladı.

BM uyardı: Gazze'deki kıtlığın "kıyamet gibi" sonuçları olacak - 6

Griffiths deniz operasyonunun “kamyonlar dolusu yardım ulaştırmaya başladığını” söyledi ancak “kara yollarının yerini tutamaz” uyarısında bulundu.

BM uyardı: Gazze'deki kıtlığın "kıyamet gibi" sonuçları olacak - 7

ARAP BİRLİĞİ'NİN FİLİSTİN ÇAĞRISI

Perşembe günü Bahreyn'de düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nde liderler, Filistin topraklarında bir BM barış gücü konuşlandırılması ve Filistin meselesinin iki devletli çözüm temelinde çözülmesi için uluslararası bir konferans düzenlenmesi çağrısında bulundu.

BM uyardı: Gazze'deki kıtlığın "kıyamet gibi" sonuçları olacak - 8

Griffiths, Manama'daki 22 üyeli bloktan gelen açıklamanın “geleceğe odaklandığı için çok önemli” olduğunu söyledi.

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