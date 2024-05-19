BM uyardı: Gazze'deki kıtlığın "kıyamet gibi" sonuçları olacak
Birleşmiş Milletler'in (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'ye ulaşan yardımların engellenmesinin “kıyamet gibi” bir sonuca yol açabileceği uyarısında bulundu.
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'ye yönelik yardımların kısıtlanmasının “kıyamet gibi” sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı.
Griffiths, “Eğer yakıt biterse, yardım insanlara ihtiyaç duydukları anda ulaşmazsa, uzun zamandır bahsettiğimiz ve yaklaşmakta olan kıtlık artık yaşanıyor olacak” diye konuştu.
Doha'da Katarlı yetkililerle yaptığı görüşmeler sırasında AFP'ye konuşan Griffiths, “Bence uluslararası toplumun vatandaşları olarak endişemiz, bunun sonucunun gerçekten çok sert olacağıdır. Sert, zor ve kıyamet gibi” ifadelerini kullandı.