Kaderini İngiliz mahkeme belirleyecek: Julian Assange, ABD'ye iade edilecek mi?
Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesi ile ilgili karar günü yaklaştı. Binlerce gizli belgenin sızdırılması ile suçlanan Assange'ın kaderi İngiliz mahkemesinin elinde. İşte Assange'ın karşı karşıya olduğu ihtimaller...
Binlerce gizli belgeyi yayımlayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange için karar günü yaklaştı. İngiliz mahkemesinin 52 yaşındaki Assange'ın ABD'ye iade edilip edilmeyeceğine ilişkin kararını pazartesi günü verebileceği belirtildi.