Kaderini İngiliz mahkeme belirleyecek: Julian Assange, ABD'ye iade edilecek mi?

Mahkemeden lehine karar çıkması halinde Assange, uzun yıllar sonra serbest kalabilir.



ABD'nin talebinin reddedilmesi halinde ise temyiz süreci başlayabilir. ABD, iade davasını üç gerekçeyle temyize götürme hakkına sahip olacak. Bu ihtimal ise dava sürecinin uzamasına yol açacak. Pazartesi günkü duruşmada temyiz içeriği ile ilgili de bir karar çıkabilir.