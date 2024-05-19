Kaderini İngiliz mahkeme belirleyecek: Julian Assange, ABD'ye iade edilecek mi?

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesi ile ilgili karar günü yaklaştı. Binlerce gizli belgenin sızdırılması ile suçlanan Assange'ın kaderi İngiliz mahkemesinin elinde. İşte Assange'ın karşı karşıya olduğu ihtimaller...

Kaderini İngiliz mahkeme belirleyecek: Julian Assange, ABD'ye iade edilecek mi? - 1

Binlerce gizli belgeyi yayımlayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange için karar günü yaklaştı. İngiliz mahkemesinin 52 yaşındaki Assange'ın ABD'ye iade edilip edilmeyeceğine ilişkin kararını pazartesi günü verebileceği belirtildi.

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Kaderini İngiliz mahkeme belirleyecek: Julian Assange, ABD'ye iade edilecek mi? - 2

Londra'daki Yüksek Mahkeme, ABD'nin Assange için verdiği güvencelerin mahkemeyi tatmin edip etmediğine karar verecek. ABD, Assange'ın idam cezasına çarptırılmayacağı ve yargılamanın ifade özgürlüğü hakkına dayanabileceğine dair güvence vermişti.

Assange'ın eşi Stella Assange, geçen hafta yaptığı açıklamada, “Bu aşamada her şeyin olabileceğini hissediyorum, Julian iade edilebilir ya da serbest bırakılabilir” demişti.

Kaderini İngiliz mahkeme belirleyecek: Julian Assange, ABD'ye iade edilecek mi? - 3

HANGİ İHTİMALLER İLE KARŞI KARŞIYA?

Wikileaks kurucusunun hukuk ekibi, kararın ardından Assange'ın 24 saat içinde Atlantik ötesi bir uçağa bindirilebileceğini belirtti.

Hukuk ekibi, Assage'ın hapisten çıkması ya da davanın aylarca devam etmesi ihtimallerine de dikkat çekti.

Kaderini İngiliz mahkeme belirleyecek: Julian Assange, ABD'ye iade edilecek mi? - 4

Yüksek Mahkeme iade kararı verirse, Assange için İngiltere'deki yasal yollar tükenecek. Assange'ın hukuk ekibi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurarak, sınır dışı edilmesini engelleyen acil bir tedbir kararı talep edebilir.

Stella Assange, mahkemede eşine iade kararı çıkması halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracaklarını belirtmişti.

Kaderini İngiliz mahkeme belirleyecek: Julian Assange, ABD'ye iade edilecek mi? - 5

Mahkemeden lehine karar çıkması halinde Assange, uzun yıllar sonra serbest kalabilir.

ABD'nin talebinin reddedilmesi halinde ise temyiz süreci başlayabilir. ABD, iade davasını üç gerekçeyle temyize götürme hakkına sahip olacak. Bu ihtimal ise dava sürecinin uzamasına yol açacak. Pazartesi günkü duruşmada temyiz içeriği ile ilgili de bir karar çıkabilir.

Kaderini İngiliz mahkeme belirleyecek: Julian Assange, ABD'ye iade edilecek mi? - 6

175 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren binlerce gizli belgeyi yayımlayan Assange'ın avukatları ve destekçileri, ABD'ye iadesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtirken, ABD tarafı ise hapis cezasının 4 ila 6 yıl olabileceğini öne sürüyor.

Kaderini İngiliz mahkeme belirleyecek: Julian Assange, ABD'ye iade edilecek mi? - 7

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

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