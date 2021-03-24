ABD'de günlerce kanalizasyon çukurunda kalan kadın kurtarıldı

ABD’de günler önce hakkında kayıp ihbarında bulunulan kadın, kanalizasyon çukurunda bulundu. Kadının kaç gündür burada olduğu araştırılıyor.

DHA 24.03.2021 - 11:24

ABD'de günlerce kanalizasyon çukurunda kalan kadın kurtarıldı - 1
ABD’nin Florida eyaletinde,  dün sabah kanalizasyon çukurundan bir kadın çıkarıldı.
ABD'de günlerce kanalizasyon çukurunda kalan kadın kurtarıldı - 2
Florida eyaletinin Atlantic Avenue kentinde kanalizasyondan kurtarılan kadının günlerdir kayıp olduğu öğrenildi.
ABD'de günlerce kanalizasyon çukurunda kalan kadın kurtarıldı - 3
İtfaiye yetkileri tarafından yapılan
açıklamada, kadının 2 metre derinliğindeki kanalizasyon çukurunda günlerce yaşam mücadelesi verdiği ve yardım çığlıklarını yoldan geçenlerin duyduğu belirtildi.
ABD'de günlerce kanalizasyon çukurunda kalan kadın kurtarıldı - 4
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri çukurun üstüne bulunan kaldırımı kırarak, kanalizasyon çukurundan kadını merdiven yardımıyla çıkardı.
ABD'de günlerce kanalizasyon çukurunda kalan kadın kurtarıldı - 5
Polis, kurtarılan kadının günlerdir kayıp olduğunu, kanalizasyon çukuruna nasıl düştüğünü ve mağdurun kaç gündür bu çukurda kaldığını tespit edebilmek için inceleme
başlattıklarını duyurdu.
ABD'de günlerce kanalizasyon çukurunda kalan kadın kurtarıldı - 6
ABD'de günlerce kanalizasyon çukurunda kalan kadın kurtarıldı - 7
ABD'de günlerce kanalizasyon çukurunda kalan kadın kurtarıldı - 8

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