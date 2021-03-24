ABD'de günlerce kanalizasyon çukurunda kalan kadın kurtarıldı

İtfaiye yetkileri tarafından yapılan açıklamada, kadının 2 metre derinliğindeki kanalizasyon çukurunda günlerce yaşam mücadelesi verdiği ve yardım çığlıklarını yoldan geçenlerin duyduğu belirtildi.

Polis, kurtarılan kadının günlerdir kayıp olduğunu, kanalizasyon çukuruna nasıl düştüğünü ve mağdurun kaç gündür bu çukurda kaldığını tespit edebilmek için inceleme

başlattıklarını duyurdu.