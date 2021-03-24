ABD'de günlerce kanalizasyon çukurunda kalan kadın kurtarıldı

ABD’de günler önce hakkında kayıp ihbarında bulunulan kadın, kanalizasyon çukurunda bulundu. Kadının kaç gündür burada olduğu araştırılıyor. ABD’nin Florida eyaletinde, dün sabah kanalizasyon çukurundan bir kadın çıkarıldı. Florida eyaletinin Atlantic Avenue kentinde kanalizasyondan kurtarılan kadının günlerdir kayıp olduğu öğrenildi. İtfaiye yetkileri tarafından yapılan açıklamada, kadının 2 metre derinliğindeki kanalizasyon çukurunda günlerce yaşam mücadelesi verdiği ve yardım çığlıklarını yoldan geçenlerin duyduğu belirtildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri çukurun üstüne bulunan kaldırımı kırarak, kanalizasyon çukurundan kadını merdiven yardımıyla çıkardı. Polis, kurtarılan kadının günlerdir kayıp olduğunu, kanalizasyon çukuruna nasıl düştüğünü ve mağdurun kaç gündür bu çukurda kaldığını tespit edebilmek için inceleme başlattıklarını duyurdu.