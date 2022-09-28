ABD'de Ian Kasırgası alarmı

CAN KAYBI YAŞANMADI

Ian Kasırgası nedeniyle Pinar del Rio’daki birçok evde su baskınları yaşandığı, çatıların uçtuğu ve devrilen bazı ağaçların yolları kapattığı aktarıldı. Kasırga, Havana’da ise sağanak yağışa neden oldu. Kübalı yetkililer, kasırga nedeniyle şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını ifade etti.