ABD'de İsrail'e yardım onayı veren siyasiler protesto edildi

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Kiev yönetiminin Rusya'ya karşı verdiği savaşta, stoklarının erimek üzere olduğu bir dönemde, 6 aylık siyasi çıkmazı sonlandırarak, İsrail ve Tayvan yardımlarıyla 95 milyar doları bulan tasarıyı onayladı.



