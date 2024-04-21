ABD'de İsrail'e yardım onayı veren siyasiler protesto edildi

İsrail'e savunma yardımını destekleyen ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile yüzleşen bazı aktivistler, lehte oy kullananları Gazze'deki soykırımı desteklemekle suçladı.
ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolarlık yardım kabul edildi.
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Kiev yönetiminin Rusya'ya karşı verdiği savaşta, stoklarının erimek üzere olduğu bir dönemde, 6 aylık siyasi çıkmazı sonlandırarak, İsrail ve Tayvan yardımlarıyla 95 milyar doları bulan tasarıyı onayladı.
Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi başkanı Mike Johnson, Demokratlarla hareket ederek, kendi partisindeki itiraz oylarını bastırırken, yasa tasarısı iki partinin desteğiyle 122 ret oyuna karşın 311 evet oyuyla kabul edildi.
Filistin destekçisi aktivistler, İsrail'e savunma yardımını da içeren ABD dış yardım tasarısının onaylanmasına tepki olarak başkent Washington DC'deki Kongre Binası önünde protesto düzenledi.