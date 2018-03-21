ABD'de kar fırtınası 70 milyon kişiyi etkiledi
Anadolu Ajansı
Son 3 haftadaki dördüncü kar fırtınası ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde yaklaşık 70 milyon insanı olumsuz etkiledi. ABD'de dün akşamdan itibaren 25 bin uçuşta gecikme yaşanırken, bugün 4 bin 800 sefer iptal edildi.
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1Son 3 haftada dördüncü kar fırtınasının yaşandığı ABD'nin kuzeydoğu bölgesinde 70 milyon insanın etkilendiği bildirildi.
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2ABD basınına göre, ülkenin kuzeydoğu eyaletlerini dün gece etkisi altına alan kar fırtınasının bölgedeki yaklaşık 70 milyon insanı olumsuz etkilediği belirtildi.
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3Dün gece Philadelphia ve Washington D.C'de başlayan yoğun kar yağışı ve fırtına sabah saatlerinde New York'a ulaştı.
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4Başkent Washington D.C'de bugün federal hükümet ve devlet kurumlarının kapalı olduğu duyurulurken, her üç şehirde okullar tatil edildi.
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5Kar fırtınası, New York'ta metro seferlerinde aksamalara neden olurken, New Jersey eyaletinde de ulaşımı olumsuz etkiledi.
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64 binden fazla uçak seferi iptal edildi. Kar fırtınası nedeniyle yurt içi ve yurt dışı uçak seferinde de uzun süreli gecikmeler meydana geldi.
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7Uzmanlar, fırtınanın bugün kuzeye ilerleyerek Connecticut, Massachusetts ve Maine eyaletlerini etkisi altına almasının beklendiğini kaydederek, Atlantik Okyanusuna kıyısı olan bölgelerde sel felaketi uyarısında bulundu.
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