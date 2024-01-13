ABD'de kar fırtınası alarmı: 2 ölü
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ülke genelinde yaşanan kar fırtınası ve zorlu hava koşulları sebebiyle birçok eyalette acil durum uyarıları verildi. Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkenin bazı bölümlerinde en düşük sıcaklığın eksi 40 dereceleri gördüğünü ifade etti. Yetkililer, Idaho ve Minnesota eyaletlerinde iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
ABD’de Orta Batı, Güney ve Doğu bölgelerinde etkisini gösteren ve ülke genelinde devam eden kar fırtınası sebebiyle birçok eyalette acil durum ilan edildi.