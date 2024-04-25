ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray gösterilere ilişkin yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden'ın ifade özgürlüğünden yana olduğu belirtildi. Ancak öğrencilerin ve toplumların kendilerini güvende hissetmeleri gerektiği ifade edildi. "Yahudi karşıtı bir söylem gördüğümüzde buna karşı durmalıyız" denildi.