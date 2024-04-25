ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki

Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail karşıtı öğrenci protestoları büyüyor. Columbia Üniversitesi'nde başlayan gösteriler, birçok üniversiteye yayıldı. Teksas'ta polisin öğrencilere müdahalesi sert oldu. Amerikan yönetimi ise "Nefret söylemi durmalı" açıklaması yaparken, Temsilciler Meclisi Başkanı öğrencilere "Sınıflara dönün" çağrısı yaptı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise protestolara tepki gösterdi.

ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki - 1

Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin yanlısı öğrenci protestoları devam ediyor. 

New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde başlayan protesto gösterileri birçok üniversiteye yayıldı.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki - 2

Teksas Üniversitesi'nde Filistin Dayanışma Komitesi bir gösteri planladı.

İsrail’in Gazze operasyonunu ve Filistinli sivillere yönelik eylemlerini protesto eden 200 kadar öğrenci, öğlen saatlerinde Teksas Üniversitesi Austin yerleşkesinde toplanmaya başladı. 

ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki - 3

Polis ilk aşamada, grubu yönlendirdiğini iddia ettiği 17 kişiyi gözaltına aldı.

ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki - 4

Bu sırada atlı birliklerin de dahil olduğu güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede yaşandı.

ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki - 5

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray gösterilere ilişkin yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden'ın ifade özgürlüğünden yana olduğu belirtildi. Ancak öğrencilerin ve toplumların kendilerini güvende hissetmeleri gerektiği ifade edildi. "Yahudi karşıtı bir söylem gördüğümüzde buna karşı durmalıyız" denildi.

ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki - 6

Temsilciler Meclisi Mike Johnson da Columbia Üniversitesi'ndeydi. "Sınıfa dönün ve bu saçmalığa bir son verin" açıklamasını yaptı. Yahudi karşıtlığının üniversitelerde yayıldığını savundu. 

Johnson'ın konuşmasını yaptığı sırada Filistin yanlısı sloganlar atıldığı duyuldu.

ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki - 7

YAHUDİ ÖĞRENCİLERDEN JOHNSON'A YALANLAMA

ABD’nin Columbia Üniversitesi’ndeki Yahudi öğrenciler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson’ı yalanlayarak, Filistin destekçisi protestoların antisemitik bir tehdit oluşturmadığını söyledi.

Öğrenciler, "Kampüste çok fazla antisemitizmle karşılaştığını iddia eden öğrenciler, İsrail karşıtlığıyla, Yahudi karşıtlığını birbirine karıştırıyorlar." diye konuştu.

ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki - 8

NETANYAHU'DAN ÖĞRENCİLERE TEPKİ

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da protestolara ilişkin konuştu. Öğrencileri, yahudi öğrencilere ve yahudi öğretim üyelerine saldırmakla suçlayan Netanyahu "Protestoların durdurulması için daha fazlası yapılmalı." dedi.

İsrail'in "haksız yere soykırımla suçlandığını" öne süren Netanyahu, "antisemitik" olduğunu ileri sürdüğü gösterilere karşı herkesin tepki göstermesi gerektiğini belirtti.

ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki - 9

GEORGE WASHİNGTON VE GEORGETOWN ÜNİVERSİTELERİ DE KATILDI 

ABD'de ülke genelindeki üniversite kampüslerine yayılan "İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki" eylemlerine başkent Washington'da bulunan Georgetown ve George Washington üniversitelerinde okuyan öğrenciler de katıldı.

Georgetown Üniversitesinin ana kampüsünün ortasında yer alan büyük bahçede bir araya gelen yüzlerce öğrenci, "Özgür Filistin" ve "Gazze'de hemen ateşkes" sloganları attı. Bazı öğrenciler ise polisin sınırlı izin verdiği alanlarda çadırlar

ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki - 10

Ellerinde taşıdıkları pankartlarla Gazze'deki İsrail saldırılarına tepkilerini ortaya koyan öğrenciler, daha sonra toplu halde George Washington Üniversitesi (GW) kampüsüne doğru yürümeye başladı.

Başkentin en büyük üniversitelerinden George Washington Üniversitesi'nin ana kampüsündeki bahçede bir araya gelen yüzlerce öğrenci de sloganlar atarak Gazze'ye desteklerini dile getirdi.

ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki - 11

Gösteriyi provoke etmeye çalışan İsrail yanlısı kişi, polisin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki - 12
ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki - 13
ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki - 14
ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki - 15
ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki - 16
ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki - 17
ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki - 18
ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki - 19
ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki - 20
ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki - 21
ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki - 22
ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki - 23
ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki - 24
ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki - 25
ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki - 26

 kurdu.

ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki - 27
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