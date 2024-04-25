ABD'de öğrenci protestoları büyüyor: Netanyahu'dan öğrencilere tepki
Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail karşıtı öğrenci protestoları büyüyor. Columbia Üniversitesi'nde başlayan gösteriler, birçok üniversiteye yayıldı. Teksas'ta polisin öğrencilere müdahalesi sert oldu. Amerikan yönetimi ise "Nefret söylemi durmalı" açıklaması yaparken, Temsilciler Meclisi Başkanı öğrencilere "Sınıflara dönün" çağrısı yaptı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise protestolara tepki gösterdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin yanlısı öğrenci protestoları devam ediyor.
New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde başlayan protesto gösterileri birçok üniversiteye yayıldı.