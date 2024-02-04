ABD’de sınır krizi: Teksas-Meksika sınırında TIR konvoyları oluştu

Bu olayın üzerine sınırdaki bariyerlerin tehlikeli olduğunu ve zor durumdaki göçmenlere yardımı engelleyeceğini savunan Biden hükümeti, ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme ise tellerin ve diğer bariyerlerin kaldırılmasını emretmişti.