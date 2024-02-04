ABD’de sınır krizi: Teksas-Meksika sınırında TIR konvoyları oluştu
ABD Başkanı Joe Biden’ın güney sınırındaki yasadışı göç sorunuyla mücadele edemediğini düşünen Cumhuriyetçiler, yüzlerce kamyon ve TIR'dan oluşan konvoyla Teksas-Meksika sınırında protesto gösterisi düzenledi.
ABD yönetimi ile Teksas yönetimi arasındaki sınır güvenliği krizi sürüyor.
Biden yönetiminin halihazırda yürürlükte olan göçmenlik yasalarını uygulamayı reddettiğini ve ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin kitlesel olarak serbest kalmasına izin verdiğini savunan protestocular dün Teksas-Meksika sınırındaki Quemado bölgesinde bir araya geldi.