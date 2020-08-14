ABD'deki korkutan yangın devam ediyor: Günlerce sürecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde dün başlayan orman yangını halen devam ediyor.

California eyaletinin Los Angeles kentinde başlayan yangına dünden beri müdahale ediliyor.

Şimdiye kadar yangının sadece yüzde beşi kontrol altına alınırken yüzlerce ev tahliye edildi.

Orman yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Bu günlerce süren büyük bir yangın olacak" ifadeleri kullanıldı.