ABD'deki korkutan yangın devam ediyor: Günlerce sürecek

ABD'nin California eyaletinde dün başlayan yangın binlerce dönümlük bir alana yayıldı. Sıcak hava dalgası söndürme çalışmalarını zorlaştırırken yangının günlerce sürebileceği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün başlayan orman yangını halen devam ediyor. California eyaletinin Los Angeles kentinde başlayan yangına dünden beri müdahale ediliyor. Şimdiye kadar yangının sadece yüzde beşi kontrol altına alınırken yüzlerce ev tahliye edildi. 40 bin dönümlük alana yayılan yangınla mücadele bölgeye ulaşan sıcak hava dalgası nedeniyle zorlaştı. Orman yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Bu günlerce süren büyük bir yangın olacak" ifadeleri kullanıldı. Hızla yayılan yangına binden fazla itfaiyeciyle müdahale edildiği belirtildi. Geniş alana yayılan yangının çıkardığı dumanlar 100 kilometre öteden görülebiliyor.