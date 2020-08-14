ABD'deki korkutan yangın devam ediyor: Günlerce sürecek

ABD'nin California eyaletinde dün başlayan yangın binlerce dönümlük bir alana yayıldı. Sıcak hava dalgası söndürme çalışmalarını zorlaştırırken yangının günlerce sürebileceği belirtiliyor.

ntv.com.tr 14.08.2020 - 11:23

ABD'deki korkutan yangın devam ediyor: Günlerce sürecek - 1
Amerika Birleşik Devletleri'nde dün başlayan orman yangını halen devam ediyor.
ABD'deki korkutan yangın devam ediyor: Günlerce sürecek - 2
California eyaletinin Los Angeles kentinde başlayan yangına dünden beri müdahale ediliyor.
ABD'deki korkutan yangın devam ediyor: Günlerce sürecek - 3
Şimdiye kadar yangının sadece yüzde beşi kontrol altına alınırken yüzlerce ev tahliye edildi.
ABD'deki korkutan yangın devam ediyor: Günlerce sürecek - 4
40 bin dönümlük alana yayılan yangınla mücadele bölgeye ulaşan sıcak hava dalgası nedeniyle zorlaştı.
ABD'deki korkutan yangın devam ediyor: Günlerce sürecek - 5
Orman yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Bu günlerce süren büyük bir yangın olacak" ifadeleri kullanıldı.
ABD'deki korkutan yangın devam ediyor: Günlerce sürecek - 6
Hızla yayılan yangına binden fazla itfaiyeciyle müdahale edildiği belirtildi.
ABD'deki korkutan yangın devam ediyor: Günlerce sürecek - 7
Geniş alana yayılan yangının çıkardığı dumanlar 100 kilometre öteden görülebiliyor.
ABD'deki korkutan yangın devam ediyor: Günlerce sürecek - 8
ABD'deki korkutan yangın devam ediyor: Günlerce sürecek - 9
ABD'deki korkutan yangın devam ediyor: Günlerce sürecek - 10
ABD'deki korkutan yangın devam ediyor: Günlerce sürecek - 11
ABD'deki korkutan yangın devam ediyor: Günlerce sürecek - 12
ABD'deki korkutan yangın devam ediyor: Günlerce sürecek - 13
ABD'deki korkutan yangın devam ediyor: Günlerce sürecek - 14
ABD'deki korkutan yangın devam ediyor: Günlerce sürecek - 15
ABD'deki korkutan yangın devam ediyor: Günlerce sürecek - 16
ABD'deki korkutan yangın devam ediyor: Günlerce sürecek - 17
ABD'deki korkutan yangın devam ediyor: Günlerce sürecek - 18
ABD'deki korkutan yangın devam ediyor: Günlerce sürecek - 19

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