ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası etkili oldu

ABD’nin California eyaletinde yer alan South Lake Tahoe bölgesi için bir kış fırtınası uyarısı yapıldı. Kentte kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), uyarının yarın saat 10: 00'a kadar yürürlükte kalacağını ve South Lake Tahoe, Truckee, Stateline ve Incline Village gibi şehirleri kapsayacağını duyurdu.
NWS, bölgeden geçmenin imkansız değilse bile son derece zor olacağını belirterek, "Şiddetli rüzgarlara ve soğuk hava koşullarına karşı önleminizi alın” denildi.
Diğer taraftan, rakımın 7 bin metreninin üzerinde olduğu bölgelerde kar kalınlığının 2,5 metreye çıkabileceği belirtildi.