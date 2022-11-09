ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası etkili oldu

ULUSAL HAVA DURUMU SERVİSİ'NDEN UYARI

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), uyarının yarın saat 10: 00'a kadar yürürlükte kalacağını ve South Lake Tahoe, Truckee, Stateline ve Incline Village gibi şehirleri kapsayacağını duyurdu.