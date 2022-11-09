ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası etkili oldu

ABD'nin California eyaleti South Lake Tahoe kenti için çarşamba günü beklenen kar fırtınası etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası etkili oldu - 1

ABD’nin California eyaletinde yer alan South Lake Tahoe bölgesi için bir kış fırtınası uyarısı yapıldı. Kentte kar yağışı etkisini göstermeye başladı. 

ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası etkili oldu - 2

ULUSAL HAVA DURUMU SERVİSİ'NDEN UYARI

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), uyarının yarın saat 10: 00'a kadar yürürlükte kalacağını ve South Lake Tahoe, Truckee, Stateline ve Incline Village gibi şehirleri kapsayacağını duyurdu.

ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası etkili oldu - 3

NWS, bölgeden geçmenin imkansız değilse bile son derece zor olacağını belirterek, "Şiddetli rüzgarlara ve soğuk hava koşullarına karşı önleminizi alın” denildi.

ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası etkili oldu - 4

Diğer taraftan, rakımın 7 bin metreninin üzerinde olduğu bölgelerde kar kalınlığının 2,5 metreye çıkabileceği belirtildi.

ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası etkili oldu - 5
ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası etkili oldu - 6
ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası etkili oldu - 7
ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası etkili oldu - 8
ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası etkili oldu - 9
ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası etkili oldu - 10
ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası etkili oldu - 11
ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası etkili oldu - 12
ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası etkili oldu - 13
ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası etkili oldu - 14
ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası etkili oldu - 15
ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası etkili oldu - 16
ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası etkili oldu - 17
ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası etkili oldu - 18
ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası etkili oldu - 19
ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası etkili oldu - 20
ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası etkili oldu - 21
ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası etkili oldu - 22
ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası etkili oldu - 23
ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası etkili oldu - 24

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