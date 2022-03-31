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ABD'nin güneyindeki fırtına ve hortumlarda çok sayıda kişi yaralandı

ABD'nin güney eyaletlerinde etkili olan fırtına ve hortumlarda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Bununla birlikte, söz konusu hava olayları nedeniyle 50 bini aşkın hanede elektrik kesintileri yaşandı.

Haberler - ntv.com.tr 31.03.2022 - 10:44

ABD'nin güneyindeki fırtına ve hortumlarda çok sayıda kişi yaralandı - 1

Ülke basınındaki haberlere göre, Arkansas, Missouri ve Teksas'ta daha önce meydana gelen fırtınanın ardından Mississippi ve Tennessee'de hortum felaketi yaşandı.

ABD'nin güneyindeki fırtına ve hortumlarda çok sayıda kişi yaralandı - 2

Yetkililer, Arkansas'ta en az 7 kişinin yaralandığını, bunlardan ikisinin durumunun ağır olduğunu ifade ederek, Mississippi ve Tennessee'de de yaralılar olduğunu belirtti.

ABD'nin güneyindeki fırtına ve hortumlarda çok sayıda kişi yaralandı - 3

Arkansas Valisi Asa Hutchinson, önemli hasarlar ve yaralanmalar olduğu için arama kurtarma ekiplerinin görevlendirildiğini kaydetti.

ABD'nin güneyindeki fırtına ve hortumlarda çok sayıda kişi yaralandı - 4

AĞAÇLAR KÖKLERİNDEN SÖKÜLDÜ

Fırtına ve hortumlar nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinde hasar oluşurken, elektrik hatları zarar gördü ve ağaçlar köklerinden söküldü.

ABD'nin güneyindeki fırtına ve hortumlarda çok sayıda kişi yaralandı - 5

Arkansas'ta 8 binden fazla, Mississippi'de 26 bin ve Tennessee'de 24 bin hanede kesintiler yaşandı.

ABD'nin güneyindeki fırtına ve hortumlarda çok sayıda kişi yaralandı - 6

ABD'nin güneyindeki 5 eyalette geçen hafta iki gecede 60’tan fazla şiddetli kasırga ve hortum meydana gelmişti.

ABD'nin güneyindeki fırtına ve hortumlarda çok sayıda kişi yaralandı - 7
ABD'nin güneyindeki fırtına ve hortumlarda çok sayıda kişi yaralandı - 8
ABD'nin güneyindeki fırtına ve hortumlarda çok sayıda kişi yaralandı - 9
ABD'nin güneyindeki fırtına ve hortumlarda çok sayıda kişi yaralandı - 10

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