ABD’nin Louisana eyaletinin bir kısmı 50 yıl içinde sular altında kalabilir

Araştırmacılar, denizlenlerdekii yükselen su seviyesi nedeniyle ABD’nin Louisana eyaletinde yer alan 9 bin kilometrelik bir alanın 50 yıl içinde sular altında kalabileceğini ve 1,2 milyon kişinin bu nedenle bölgeyi terk edebileceğini bildirdi.

ntv.com.tr 27.05.2020 - 14:52

ABD’de Tulane Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, yılda altı ila dokuz milimetre arasında yükselen deniz seviyelerinin, Lousina eyaletindeki 9 bin kilometrekareden fazla bir alanı kaplayan 8 bin 500 yıllık bataklıkların tamamanı 50 yıl içinde sular altında bırakabileceği belirtildi.  

1,2 MİLYONDAN FAZLA İNSAN ETKİLENECEK

Söz konusu olayın, New Orleans ve kent çevresindeki bölgeyi haritada yeniden şekillendireceği ve değişikliğin 1,2 milyondan fazla insanın yer değiştirmesine neden olacağı açıklandı.

Araştırmayı yürüten Torbjörn Törnqvist, “Değişimin başladığı zaten bölgede artan bataklık sayısından anlıyoruz. Artık gerçek anlamda geri dönüşü olmayan bir eşiği aştık. Bu yüzden hazırlıklı olamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

LOUİSANA KIYI ŞERİDİ TEKSAS'A KADAR YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Çalışmada, belirtilen bölgenin sular altında kalmasıyla, eyalette yer alan Pontchartrain Gölü'nü Meksika Körfezi'ne açıleceği,  Bayou Sauvage Ulusal Yaban Hayatı Sığınağı da dahil olmak üzere Doğu New Orleans'ın bazı bölgelerini batacağı ve Louisiana kıyı şeridininin Teksas sınırına kadar yeniden şekilleneceği kaydedildi.

FIRTINALARIN ETKİSİ ARTACAK

Bununla birlikte, Törnqvist artan deniz seviyeleri ve bataklıkların kaybolması  nedeniyle New Orleans'ın Meksika Körfezi'nden gelen daha şiddetli fırtınalara maruz kalacağını sözlerine ekledi.

Törnqvist, “Eğer sulak alanlar kalmazsa, fırtınaların etkisi artacak. Şehre yatırım yapmayı düşünen büyük şirketlerin riski anlaması sadece an meselesi” dedi.

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