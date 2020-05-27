ABD’nin Louisana eyaletinin bir kısmı 50 yıl içinde sular altında kalabilir

ntv.com.tr 27.05.2020 - 14:52
ABD’de Tulane Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, yılda altı ila dokuz milimetre arasında yükselen deniz seviyelerinin, Lousina eyaletindeki 9 bin kilometrekareden fazla bir alanı kaplayan 8 bin 500 yıllık bataklıkların tamamanı 50 yıl içinde sular altında bırakabileceği belirtildi.
Söz konusu olayın, New Orleans ve kent çevresindeki bölgeyi haritada yeniden şekillendireceği ve değişikliğin 1,2 milyondan fazla insanın yer değiştirmesine neden olacağı açıklandı.
Törnqvist, “Eğer sulak alanlar kalmazsa, fırtınaların etkisi artacak. Şehre yatırım yapmayı düşünen büyük şirketlerin riski anlaması sadece an meselesi” dedi.