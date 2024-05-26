Adalet Divanı kararlarına rağmen İsrail saldırıları devam ediyor

Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) geçtiğimiz günlerde İsrail’in Refah kentindeki saldırılarını durdurma kararı almasına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı kararın ertesi günü, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki yeni saldırılarda 30'dan fazla Refahlı sivili öldürdüğünü duyurdu. İsrail’in Adalet Divanı’nın kararını görmezden gelmesi uluslararası tepkiyi beraberinde getirdi.

Adalet Divanı kararlarına rağmen İsrail saldırıları devam ediyor - 1

ADALET DİVANI'NIN KARARI

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) geçtiğimiz günlerde, İsrail'in Refah operasyonunu derhal durdurmasına, Refah sınır kapısının derhal açılmasına, soykırım iddiasına ilişkin delilleri korumak için soruşturmacıların Gazze Şeridi'ne engelsiz erişim sağlamasına hükmetti.

DÜNYA HABERLERİ

Adalet Divanı kararlarına rağmen İsrail saldırıları devam ediyor - 2

DÜNYANIN İSRAİL'E TEPKİSİ

Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı özellikle de en yakın müttefiki ABD'nin isteklerine rağmen bu ay Refah'a kara saldırısı başlatan İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaş nedeniyle yaşadığı küresel izolasyonun büyük bir göstergesi.

Adalet Divanı kararlarına rağmen İsrail saldırıları devam ediyor - 3

KARARIN ARDINDAN SALDIRILAR SÜRÜYOR

Filistinli Sağlık Bakanlığı ise kararın ertesi günü yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki yeni saldırılarda 30'dan fazla Refahlı insanı öldürdüğünü duyurdu.

Adalet Divanı kararlarına rağmen İsrail saldırıları devam ediyor - 4

İsrail’in Adalet Divanı’nın kararını görmezden gelerek Refah’a yönelik saldırılarını sürdürmesi uluslararası tepkileri de beraberinde getirdi.

Adalet Divanı kararlarına rağmen İsrail saldırıları devam ediyor - 5

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “UAD’nin kararları bağlayıcıdır ve bunların tam ve etkili bir şekilde uygulanması gerekir” derken İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail’den UAD’nin aldığı kararı uygulamasını talep etti.

Adalet Divanı kararlarına rağmen İsrail saldırıları devam ediyor - 6

ATEŞKES MASASI YENİDEN KURULUYOR

Reuters'a konuşan bir yetkili ise, İsrail'in saldırıları sürdürmesine rağmen, iki taraf arasında ateşkes görüşmelerinin önümüzdeki hafta yeniden başlayacağını söyledi.

Adalet Divanı kararlarına rağmen İsrail saldırıları devam ediyor - 7

Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin veya uyruğunun belirtilmesini reddeden kaynak, görüşmelere ilişkin kararın İsrail'in Mossad istihbarat teşkilatı başkanının CIA başkanı ve Katar başbakanıyla görüşmesi sonrasında alındığını söyledi.

Adalet Divanı kararlarına rağmen İsrail saldırıları devam ediyor - 8

ABD AKTİF KATILIM GÖSTERECEK

Kaynak, "Toplantı sonunda, arabulucular Mısır ve Katar'ın öncülüğünde ve ABD'nin aktif katılımıyla önümüzdeki hafta müzakerelerin başlatılmasına karar verildi" dedi.

Adalet Divanı kararlarına rağmen İsrail saldırıları devam ediyor - 9
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