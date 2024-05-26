Adalet Divanı kararlarına rağmen İsrail saldırıları devam ediyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “UAD’nin kararları bağlayıcıdır ve bunların tam ve etkili bir şekilde uygulanması gerekir” derken İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail’den UAD’nin aldığı kararı uygulamasını talep etti.