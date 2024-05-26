Adalet Divanı kararlarına rağmen İsrail saldırıları devam ediyor
Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) geçtiğimiz günlerde İsrail’in Refah kentindeki saldırılarını durdurma kararı almasına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı kararın ertesi günü, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki yeni saldırılarda 30'dan fazla Refahlı sivili öldürdüğünü duyurdu. İsrail’in Adalet Divanı’nın kararını görmezden gelmesi uluslararası tepkiyi beraberinde getirdi.
ADALET DİVANI'NIN KARARI
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) geçtiğimiz günlerde, İsrail'in Refah operasyonunu derhal durdurmasına, Refah sınır kapısının derhal açılmasına, soykırım iddiasına ilişkin delilleri korumak için soruşturmacıların Gazze Şeridi'ne engelsiz erişim sağlamasına hükmetti.