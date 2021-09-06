Afganistan'da son durum: Taliban, Pençşir'in kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu

Afganistan haftaya sıcak bir gelişmeyle başladı. Taliban sabah saatlerinde ülkedeki direnişin son kalesi olarak gösterilen Pençşir'i ele geçirdiğini duyurdu. Ancak, direnişçiler Taliban'ın Pençşir'i ele geçirdiğine yönelik açıklamalarını reddetti. Bununla birlikte, direnişin liderlerinden Ahmed Mesud sosyal medyadan güvende olduğunu duyurdu. Taliban sözcüsü ise Pençşir'de hiçbir sivile zarar verilmediğini belirterek, "Sorunu müzakereyle çözmek için elimizden geleni yaptık, ancak direnişçiler reddetti" dedi.

ntv.com.tr - AFP - Reuters - NTV Haber 06.09.2021 - 11:05 | Son Güncelleme : 06.09.2021 - 11:48

Afganistan'da son durum: Taliban, Pençşir'in kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu - 1
Taliban, Afganistan'daki direnişin kalesi Pençşir'i ele geçirdiğini ilan etti. Şehirde Taliban bayrağı göndere çekildi.
Afganistan'da son durum: Taliban, Pençşir'in kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu - 2
Taliban tarafından paylaşılan bir videoda direnişin liderlerinden Ahmet Mesud'a ait olduğu iddia edilen helikopterler görüldü.
Afganistan'da son durum: Taliban, Pençşir'in kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu - 3
Görgü tanıkları Taliban'ın binlerce kişilik kuvvetle Pençşir'in 8 bölgesine de gece boyunca saldırdığını söyledi.
Afganistan'da son durum: Taliban, Pençşir'in kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu - 4
Bununla birlikte Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, "Sorunu müzakereyle çözmek için elimizden geleni yaptık, ancak direnişçiler reddetti, biz de güçlerimizi bölgeye göndermek zorunda kaldık" dedi. 

Mücahid, ayrıca direnişin liderlerinden Afganistan Başkan Yardımcısı Emrullah Salih'in Tacikistan'a kaçtığını söyledi.
Afganistan'da son durum: Taliban, Pençşir'in kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu - 5

AHMED MESUD: GÜVENDEYİM

Direnişin diğer lideri Ahmed Mesud da sosyal medyadan güvende olduğu açıklaması yaptı.
Afganistan'da son durum: Taliban, Pençşir'in kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu - 6
Diğer taraftan, Pençşir'in ele geçirilmesinden yalnızca birkaç saat sonra basın toplantısı yapan Mücahid, Pençşir'de hiç bir sivile zarar verilmediğini söyledi. Kent genelinde elektrik ve internet hizmetlerinin bugün itibariyle verileceğini belirtti.
Afganistan'da son durum: Taliban, Pençşir'in kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu - 7

DİRENİŞÇİLER TALİBAN'IN İDDİALARINI REDDETİ

Pençşir'deki direniş güçleri ise Taliban'ın Pençşir'i ele geçirdiğine yönelik açıklamalarını reddetti.
Afganistan'da son durum: Taliban, Pençşir'in kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu - 8
Pençşir vadisi boyunca tüm stratejik noktalarda çatışmaların hala sürdüğünü iddia etti.
Afganistan'da son durum: Taliban, Pençşir'in kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu - 9
Afganistan'da son durum: Taliban, Pençşir'in kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu - 10

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