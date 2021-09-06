Afganistan'da son durum: Taliban Pençşir'in kontrolünü ele geçirdik

Afganistan haftaya sıcak bir gelişmeyle başladı. Taliban sabah saatlerinde ülkedeki direnişin son kalesi olarak gösterilen Pençşir'i ele geçirdiğini duyurdu. Ancak, direnişçiler Taliban'ın Pençşir'i ele geçirdiğine yönelik açıklamalarını reddetti. Bununla birlikte, direnişin liderlerinden Ahmed Mesud sosyal medyadan güvende olduğunu duyurdu. Taliban sözcüsü ise Pençşir'de hiçbir sivile zarar verilmediğini belirterek, "Sorunu müzakereyle çözmek için elimizden geleni yaptık, ancak direnişçiler reddetti" dedi.

ntv.com.tr - AFP - Reuters - NTV Haber 06.09.2021 - 11:05 | Son Güncelleme : 06.09.2021 - 11:08

Afganistan'da son durum: Taliban Pençşir'in kontrolünü ele geçirdik - 1
Taliban, Afganistan'daki direnişin kalesi Pençşir'i ele geçirdiğini ilan etti. Şehirde Taliban bayrağı göndere çekildi.
Afganistan'da son durum: Taliban Pençşir'in kontrolünü ele geçirdik - 2
Taliban tarafından paylaşılan bir videoda direnişin liderlerinden Ahmet Mesud'a ait olduğu iddia edilen helikopterler görüldü.
Afganistan'da son durum: Taliban Pençşir'in kontrolünü ele geçirdik - 3
Görgü tanıkları Taliban'ın binlerce kişilik kuvvetle Pençşir'in 8 bölgesine de gece boyunca saldırdığını söyledi.
Afganistan'da son durum: Taliban Pençşir'in kontrolünü ele geçirdik - 4
Bununla birlikte Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, "Sorunu müzakereyle çözmek için elimizden geleni yaptık, ancak direnişçiler reddetti, biz de güçlerimizi bölgeye göndermek zorunda kaldık" dedi. 

Mücahid, ayrıca direnişin liderlerinden Afganistan Başkan Yardımcısı Emrullah Salih'in Tacikistan'a kaçtığını söyledi.
Afganistan'da son durum: Taliban Pençşir'in kontrolünü ele geçirdik - 5

AHMED MESUD: GÜVENDEYİM

Direnişin diğer lideri Ahmed Mesud da sosyal medyadan güvende olduğu açıklaması yaptı.
Afganistan'da son durum: Taliban Pençşir'in kontrolünü ele geçirdik - 6
Diğer taraftan, Pençşir'in ele geçirilmesinden yalnızca birkaç saat sonra basın toplantısı yapan Mücahid, Pençşir'de hiç bir sivile zarar verilmediğini söyledi. Kent genelinde elektrik ve internet hizmetlerinin bugün itibariyle verileceğini belirtti.
Afganistan'da son durum: Taliban Pençşir'in kontrolünü ele geçirdik - 7

DİRENİŞÇİLER TALİBAN'IN İDDİALARINI REDDETİ

Pençşir'deki direniş güçleri ise Taliban'ın Pençşir'i ele geçirdiğine yönelik açıklamalarını reddetti.
Afganistan'da son durum: Taliban Pençşir'in kontrolünü ele geçirdik - 8
Pençşir vadisi boyunca tüm stratejik noktalarda çatışmaların hala sürdüğünü iddia etti.
Afganistan'da son durum: Taliban Pençşir'in kontrolünü ele geçirdik - 9
Afganistan'da son durum: Taliban Pençşir'in kontrolünü ele geçirdik - 10

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