Afrika sahillerinde bir flamingo cenneti: Walvis Bay Lagünü

Namib Çölü'nün Atlas Okyanusu'na açıldığı uçsuz bucaksız sahilde yer alan Walvis Bay Lagünü, Güney Afrika bölgesinin en önemli kıyı set göllerinden biri olma özelliği taşıyor.



Walvis Bay Turizm Ofisine göre, her yıl başta büyük ve küçük flamingolar olmak üzere 150'den fazla türden on binlerce göçmen kuş, yaz aylarını lagün ve çevresindeki tuzlada geçiriyor.