Akdeniz'de 900 yıllık Haçlı kılıcı bulundu

İsrail’de Shlomi Katzin adlı bir dalgıç, geçmişi Haçlılara kadar uzanan 900 yıllık kılıcı gün yüzüne çıkardı. Bir şövalyeye ait olduğunu düşünülen nadir kılıcın son derece iyi bir durumda olduğu açıklandı.

Haberler - ntv.com.tr 19.10.2021 - 14:22 | Son Güncelleme : 19.10.2021 - 14:36

Akdeniz'de 900 yıllık Haçlı kılıcı bulundu - 1

İsrail Eski Eserler Kurumu, haftasonu dalış yapan Shlomi Katzin adlı bir dalgıcın  çapa, çömlek ve bir metre uzunluğunda bir kılıcı içeren antik bir hazine bulduğuınu duyurdu. 

Akdeniz'de 900 yıllık Haçlı kılıcı bulundu - 2

30 santimetrelik kabzası bulunan 1 metre uzunluğundaki kılıç Hayfa yakınlarındaki Carmel sahilinde deniz dibinden çıkarıldı. Dalgıç, keşfi yaptığında kıyıdan yaklaşık 150 metre açıkta, su yüzeyinin beş metre altındaydı.

Akdeniz'de 900 yıllık Haçlı kılıcı bulundu - 3

Uzmanlar, bölgenin antik gemilere ve bazıları 4 bin yıl öncesine dayanan birçok arkeolojik eserlere ev sahipliği yaptığını söyledi.. Ancak sürekli değişen kumlar nedeniyle bu tür keşiflerin zor olduğu belirtildi.

Akdeniz'de 900 yıllık Haçlı kılıcı bulundu - 4

900 YILLIK

Bununla birlikte dalgıcın hükümetin arkeoloji uzmanlarına teslim ettiği öğrenildi. Kılıcın 900 yaşında olduğu aktarıldı.

Akdeniz'de 900 yıllık Haçlı kılıcı bulundu - 5

Yetkili makamın soygun önleme biriminde müfettiş olan Nir Distelfeld, "Demirden yapılan kılıç deniz organizmaları ile kaplı bulundu. Sizi 900 yıl geriye, yani  şövalyeler, zırhlar ve kılıçlarla farklı bir çağa götüren böyle kişisel bir nesneyle karşılaşmak heyecan verici” diye konuştu.

Akdeniz'de 900 yıllık Haçlı kılıcı bulundu - 6

TEŞEKKÜR  BELGESİ VERİLECEK

Öte yandan, kılıcın temizleneceği ve üzerinde daha fazla çalışma yapılacağı aktarıldı. Shlomi Katzin’e ise gösterdiği iyi vatandaşlık örneği için bir teşekkür belgesi verilecek.
Akdeniz'de 900 yıllık Haçlı kılıcı bulundu - 7
Akdeniz'de 900 yıllık Haçlı kılıcı bulundu - 8
Akdeniz'de 900 yıllık Haçlı kılıcı bulundu - 9
Akdeniz'de 900 yıllık Haçlı kılıcı bulundu - 10

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