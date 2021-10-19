Akdeniz'de 900 yıllık Haçlı kılıcı bulundu

Yetkili makamın soygun önleme biriminde müfettiş olan Nir Distelfeld, "Demirden yapılan kılıç deniz organizmaları ile kaplı bulundu. Sizi 900 yıl geriye, yani şövalyeler, zırhlar ve kılıçlarla farklı bir çağa götüren böyle kişisel bir nesneyle karşılaşmak heyecan verici” diye konuştu.