Albert Einstein yazdı: Tanrı'nın evreni yaratmadığını savunduğu mektup 125 bin dolara satışta (Einstein kimdir?)

Ünlü fizikçi Albert Einstein'in, 1950 yılında bir din kültürü öğretmenin sorusunu cevapladığı mektup, ABD'li bir koleksiyoner tarafından 125 bin dolara (3,4 milyon lira) satışa çıktı. Einstein mektupta, bilim dinin yerine geçtiğini belirterek, Tanrı'nın evreni yaratmış olmayabileceğini ima etti.

Albert Einstein yazdı: Tanrı'nın evreni yaratmadığını savunduğu mektup 125 bin dolara satışta (Einstein kimdir?) - 1

Modern fiziğin kurucusu Albert Einstein, din bilgisi öğretmeni Martha Munk'a Almanca olarak kaleme aldığı mektupta, Tanrı'nın evreni yaratmış olamayacağını ima eti.

DÜNYA HABERLERİ

Albert Einstein yazdı: Tanrı'nın evreni yaratmadığını savunduğu mektup 125 bin dolara satışta (Einstein kimdir?) - 2

Munk, Einsten’e "modern bir bilim insanın dünyanın daha yüce bir güç olan Tanrı tarafından yaratıldığı fikrini bilimsel bilgisiyle bağdaştırmasının mümkün olup olmadığını" sormuştu.

Albert Einstein yazdı: Tanrı'nın evreni yaratmadığını savunduğu mektup 125 bin dolara satışta (Einstein kimdir?) - 3

Einstein, 11 Nisan 1950 tarihli mektupta Munk'un sorduğu soruya cevaben u ifadeleri kullandı: 

"İncil'deki hikâyeler harfi harfine alındığı sürece, okuyuculardan ne tür bir inanç beklendiği açıktır.  Ancak Kutsal Kitap'ı sembolik olarak yorumlayacak olursanız, Tanrı'nın aslında bir şekilde insanlara benzeyen bir kişi (ve dolayısıyla bir ilah değil) olarak düşünülüp düşünülmeyeceği artık net değildir. Bu durumda inançtan geriye orijinal anlamıyla ne kaldığını değerlendirmek zordur. Bununla birlikte, bilimsel düşünme konusunda az çok eğitim almış bir kişinin kozmosun dini yaratılışına (orijinal anlamda) yabancı olduğunu düşünüyorum, çünkü her şeye nedensel koşulsallık standardını uyguluyor. Bu, dini tutumu çürütmez ama belli bir anlamda onun yerine geçer ve onun yerini alır.”

Albert Einstein yazdı: Tanrı'nın evreni yaratmadığını savunduğu mektup 125 bin dolara satışta (Einstein kimdir?) - 4

New York, Brooklyn'den yazılan mektup, ABD'li The Raab Collection tarafından 125 bin dolar  fiyatla satışa çıkarıldı. Mektup Munk'ın torunlarından satın alındı ve daha önce satılmadı.

Albert Einstein yazdı: Tanrı'nın evreni yaratmadığını savunduğu mektup 125 bin dolara satışta (Einstein kimdir?) - 5

"TARİHİ BİR NİTELİĞİ VAR"

The Raab Collection’ın müdürü ve The Hunt for History kitabının yazarı Nathan Raab, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bu mektup, günümüzde devam eden büyük bir tartışmanın, tüm zamanların en büyük figürlerinden birinin cevabını içeriyor. Bu anlamda düşünüldüğünde Einstein’ın mektubu büyük bir tarihi nitelik taşıyor.” dedi. 

Albert Einstein yazdı: Tanrı'nın evreni yaratmadığını savunduğu mektup 125 bin dolara satışta (Einstein kimdir?) - 6

ALBERT EINSTEIN KİMDİR?

Albert Einstein (1879-1955), tarihin en büyük bilim insanlarından biri olarak kabul edilen ünlü bir teorik fizikçidir.. Alman İmparatorluğu'ndaki Württemberg Krallığı'nda (şimdiki Almanya'da) Ulm'da doğan Einstein'ın bilime yaptığı önemli katkılar, insanlığın evren anlayışımızda devrim yaratmış ve modern fiziğin temellerini atmıştır.

Albert Einstein yazdı: Tanrı'nın evreni yaratmadığını savunduğu mektup 125 bin dolara satışta (Einstein kimdir?) - 7

Albert Einstein hakkında bazı önemli noktalar:

Görelilik Teorisi: Einstein en çok iki bölüm halinde formüle ettiği görelilik teorisiyle ünlüdür: özel görelilik teorisi (1905) ve genel görelilik teorisi (1915). Özel görelilik teorisi, zaman ve uzayın birbirine nasıl bağlı olduğunu ve hareketten nasıl etkilenebileceğini gösteren uzayzaman kavramını ortaya koymuştur. Ayrıca kütle ve enerjiyi ilişkilendiren ünlü E=mc^2 denklemini de ortaya koymuştur.

Albert Einstein yazdı: Tanrı'nın evreni yaratmadığını savunduğu mektup 125 bin dolara satışta (Einstein kimdir?) - 8

Nobel Ödülü: Einstein, ışığın parçacık benzeri doğasını ve foton kavramını ortaya koyan fotoelektrik etki açıklaması nedeniyle 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştür.

Albert Einstein yazdı: Tanrı'nın evreni yaratmadığını savunduğu mektup 125 bin dolara satışta (Einstein kimdir?) - 9

E=mc^2 ve Nükleer Enerji: E=mc^2 denklemi, kütle ve enerji arasındaki ilişkinin anlaşılması için temel oluşturarak nükleer enerji ve atom silahları alanındaki gelişmelerin önünü açmıştır.

Albert Einstein yazdı: Tanrı'nın evreni yaratmadığını savunduğu mektup 125 bin dolara satışta (Einstein kimdir?) - 10

Brownian Hareketi: Einstein, atom ve moleküllerin varlığına deneysel kanıt sağlayan Brown hareketi çalışmalarına da önemli katkılarda bulunmuştur.

Kuantum Mekaniği: Einstein kariyerinin başlarında kuantum mekaniğine çığır açıcı katkılarda bulunmuş olsa da, daha sonra kuantum teorisinin bazı yönlerine felsefi itirazlarda bulunmuş ve teorinin olasılıkçı doğası hakkındaki şüpheciliğini ifade etmek için "Tanrı evrenle zar atmaz" demiştir.

Albert Einstein yazdı: Tanrı'nın evreni yaratmadığını savunduğu mektup 125 bin dolara satışta (Einstein kimdir?) - 11

ABD'ye göç: Almanya'da Nazi rejiminin yükselişi nedeniyle Einstein 1933 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. New Jersey, Princeton'daki Institute for Advanced Study'de bir pozisyon kabul etti ve hayatının geri kalanını burada geçirdi.

Pasifizm ve Sosyal Aktivizm: Einstein barış ve sosyal adalet savunucusuydu. Savaşa karşı çıktı, sivil hakları destekledi ve küresel silahsızlanma fikrini teşvik etti.

Albert Einstein yazdı: Tanrı'nın evreni yaratmadığını savunduğu mektup 125 bin dolara satışta (Einstein kimdir?) - 12

EINSTEIN'IN MİRASI

Albert Einstein'ın çalışmaları, insanlığın fizik ve evren anlayışı üzerinde derin bir etkiye sahip olmaya devam ediyor. Teorileri kozmoloji, astrofizik ve yüksek enerji fiziği gibi alanlarda önemini korumaktadır. Kendisi genellikle insan merakının, yaratıcılığının ve bilimsel keşiflerin sembolü olarak görülür.

Albert Einstein 18 Nisan 1955'te Princeton, New Jersey'de hayata veda etti, ancak bilimsel ve entelektüel mirası, dünyanın dört bir yanındaki bilim insanı ve düşünür nesillerine ilham vererek yaşamaya devam ediyor.

DAHA FAZLA GÖSTER