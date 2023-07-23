Albert Einstein yazdı: Tanrı'nın evreni yaratmadığını savunduğu mektup 125 bin dolara satışta (Einstein kimdir?)

EINSTEIN'IN MİRASI

Albert Einstein'ın çalışmaları, insanlığın fizik ve evren anlayışı üzerinde derin bir etkiye sahip olmaya devam ediyor. Teorileri kozmoloji, astrofizik ve yüksek enerji fiziği gibi alanlarda önemini korumaktadır. Kendisi genellikle insan merakının, yaratıcılığının ve bilimsel keşiflerin sembolü olarak görülür.

Albert Einstein 18 Nisan 1955'te Princeton, New Jersey'de hayata veda etti, ancak bilimsel ve entelektüel mirası, dünyanın dört bir yanındaki bilim insanı ve düşünür nesillerine ilham vererek yaşamaya devam ediyor.