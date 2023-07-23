Albert Einstein yazdı: Tanrı'nın evreni yaratmadığını savunduğu mektup 125 bin dolara satışta (Einstein kimdir?)
Ünlü fizikçi Albert Einstein'in, 1950 yılında bir din kültürü öğretmenin sorusunu cevapladığı mektup, ABD'li bir koleksiyoner tarafından 125 bin dolara (3,4 milyon lira) satışa çıktı. Einstein mektupta, bilim dinin yerine geçtiğini belirterek, Tanrı'nın evreni yaratmış olmayabileceğini ima etti.
Modern fiziğin kurucusu Albert Einstein, din bilgisi öğretmeni Martha Munk'a Almanca olarak kaleme aldığı mektupta, Tanrı'nın evreni yaratmış olamayacağını ima eti.