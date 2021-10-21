Alitalia uçuş görevlileri Roma meydanında soyunarak protesto düzenledi

75 yıllık faaliyetini geçtiğimiz yıl sonlandıran İtalyan havayolu şirketi Alitalia’nın onlarca çalışanı Roma meydanında protesto düzenledi. Hem havayolu şirketinin kapanmasını hem de yeni kurulan şirketin 10 bin çalışanın 3 binini düşük ücretle işe almasını protesto eden uçuş görevlileri, kıyafetlerini çıkararak, “Biz Alitalia’yız” diye bağırıp karara dikkat çekti.

Haberler - ntv.com.tr 21.10.2021 - 10:59

Alitalia uçuş görevlileri Roma meydanında soyunarak protesto düzenledi - 1

75 yıllık faaliyetini geçtiğimiz hafta düzenlediği son uçuşla noktalayan İtalya’nın önemli havayolu şirketi Alitalia’nın çalışanları Roma’da protesto düzenledi.

Alitalia uçuş görevlileri Roma meydanında soyunarak protesto düzenledi - 2

Capitol Tepesi’nde düzenlenen gösteride yaklaşık 50 Alitalia çalışanı üniformalarını çıkararak, geceliğe benzer bir kıyafetle poz vererek Alitalia’nın kararına dikkat çekti.

Alitalia uçuş görevlileri Roma meydanında soyunarak protesto düzenledi - 3

Düzenlenen koreografide, üniformalarını çıkararak sessiz bir şekilde duran uçuş görevlileri, yeni kurulan ITA havayollarının Alitalia çalışanlarını daha düşük ücretle işe almasını da protesto etti.

Alitalia uçuş görevlileri Roma meydanında soyunarak protesto düzenledi - 4

Yaklaşık 50 eski uçuş görevlisi, Roma'nın Capitol Tepesi'nin tepesindeki bir meydanda uçuş kıyafetleriyle toplanırken, paltolarını, üniformalarını ve topuklu ayakkabılarını çıkararak, "Biz Alitalia'yız" diye bağırarak protestolarını gerçekleştirdi.

Alitalia uçuş görevlileri Roma meydanında soyunarak protesto düzenledi - 5
14 Ekim’de son uçuşunu gerçekleştiren Alitalia’nın ardından kurulan yeni havayolu şirketi ITA, yaklaşık 10 bin çalışanın 3 bininden daha azını işe almış, alınan çalışanların da maaşlarını indirmişti.
Alitalia uçuş görevlileri Roma meydanında soyunarak protesto düzenledi - 6

PROTESTODAN DİĞER KARELER..

Alitalia uçuş görevlileri Roma meydanında soyunarak protesto düzenledi - 7
Alitalia uçuş görevlileri Roma meydanında soyunarak protesto düzenledi - 8
Alitalia uçuş görevlileri Roma meydanında soyunarak protesto düzenledi - 9
Alitalia uçuş görevlileri Roma meydanında soyunarak protesto düzenledi - 10
Alitalia uçuş görevlileri Roma meydanında soyunarak protesto düzenledi - 11
Alitalia uçuş görevlileri Roma meydanında soyunarak protesto düzenledi - 12
Alitalia uçuş görevlileri Roma meydanında soyunarak protesto düzenledi - 13
Alitalia uçuş görevlileri Roma meydanında soyunarak protesto düzenledi - 14

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