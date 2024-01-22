Almanya’da yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri yaptı
Almanya'da aşırı sağcıların, göçmenleri ve asimile olmamış vatandaşı sınır dışı etme planına karşı devasa protesto gösterileri yapıldı. Almanya’nın farklı kentlerinde yüz binlerce kişi ırkçılığa ve aşırı sağa karşı gösteri düzenledi.
Haftasonu Almanya çapında aşırı sağa karşı protesto mitingleri yapıldı.
Protestocuları harekete geçiren "göçmenlerin" ve "asimile olmamış Alman vatandaşları"nın sınırdışı edilmesinin tartışıldığı toplantı oldu. Aşırı sağcıların toplantısına göçmen karşıtı "Almanya için Alternatif" (AfD) partisinin üyeleri de katılmıştı.
Anketlerde oyunu artırdığı görülen AfD, toplantıya katıldığını ancak sınırdışı planına destek vermediğini açıkladı. Ancak böyle bir planın gündeme gelmesi bile ülke çapında infial yarattı.