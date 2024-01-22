Almanya’da yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri yaptı

Almanya'da aşırı sağcıların, göçmenleri ve asimile olmamış vatandaşı sınır dışı etme planına karşı devasa protesto gösterileri yapıldı. Almanya’nın farklı kentlerinde yüz binlerce kişi ırkçılığa ve aşırı sağa karşı gösteri düzenledi.

Almanya’da yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri yaptı - 1

Haftasonu Almanya çapında aşırı sağa karşı protesto mitingleri yapıldı. 

Protestocuları harekete geçiren "göçmenlerin" ve "asimile olmamış Alman vatandaşları"nın sınırdışı edilmesinin tartışıldığı toplantı oldu. Aşırı sağcıların toplantısına göçmen karşıtı "Almanya için Alternatif" (AfD) partisinin üyeleri de katılmıştı.

Anketlerde oyunu artırdığı görülen AfD,  toplantıya katıldığını ancak sınırdışı planına destek vermediğini açıkladı. Ancak böyle bir planın gündeme gelmesi bile ülke çapında infial yarattı.

DÜNYA HABERLERİ

Almanya’da yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri yaptı - 2

Göstericiler, havanın kararması ile protesto sırasında aynı anda cep telefonlarının ışıklarını açarak görsel şölen oluşturdu. Yoğun kalabalık nedeniyle metrolar ve banliyö trenlerinin seferlerinde aksamalar meydana geldi.

Almanya’da yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri yaptı - 3

KÖLN VE MÜNİH DE SOKAKTAYDI

Berlin'in yanı sıra Köln ve Münih’te düzenlenen benzer gösterilere de on binlerce kişi katıldı. Köln’deki gösteriye organizatörlere göre 50 binden fazla kişi, Münih’teki gösteriye ise polise göre 100 bin kişi katıldı. Münih'teki gösteri, aşırı kalabalık nedeniyle güvenlik endişesiyle yarıda kesilmek zorunda kaldı. Ülkenin diğer kentlerinde de ırkçılık karşıtı ittifakın çağrısı üzerine çok sayıda irili ufaklı protesto düzenlendi.

Almanya’da yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri yaptı - 4

AfD’NİN GİZLİ TOPLANTISI

Alman basınında yer alan haberlerde, geçtiğimiz sene kasım ayı sonunda AfD Partisi üyeleri ve diğer bazı ırkçı grupların Potsdam'ın kuzeyindeki lüks bir otelde "Geri Dönüş" konulu konferansta bir araya geldikleri ve AfD'nin iktidar olması durumunda ülkedeki bütün yabancıları sınır dışı etme stratejisinin nasıl uygulanacağının ele alındığı belirtilmişti.

Toplantıda ayrıca Almanya vatandaşlığına geçmiş olan yabancı uyrukluların da vatandaşlığının iptal edilerek, ülkeden gönderilmesinin tartışıldığı ifade edilmişti.

Almanya’da yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri yaptı - 5

Haberlerde, toplantıda AfD’nin Federal Meclis üyesi Gerrit Huy, AfD’nin Federal Meclis’teki lideri Alice Wiedel'in kişisel asistanı Rolan Hertwigi, AfD'nin Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi Grubu Başkanı Ulrich Siegmund, Avusturya'dan aşırı sağcı Martin Sellner ve Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) üyesi 2 kişinin de yer aldığı belirtilmişti. Haberlerde, toplantıya davet için gönderilen mektupta, “Ülkemizi yeniden normal ve sağlıklı bir rotaya sokma şansı, her zamankinden daha fazla” ifadelerinin kullanıldığı ve katılımcılardan “en az 5 bin euro bağış” yapması talep edildiği aktarılmıştı.

Almanya’da yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri yaptı - 6

Gizli toplantının ortaya çıkmasının ardından aşırı ırkçı politikaları ve anayasaya aykırı tutumları nedeniyle AfD’nin kapatılması tartışma konusu oldu.

Almanya’da yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri yaptı - 7

ALMANYA CUMHURBAŞKANI: HEPİMİZİ CESARETLENDİRİYOR

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkede aşırı sağa karşı sokağa çıkan yüz binlerce göstericinin herkesi cesaretlendirdiğini söyledi.

Steinmeier, yayımladığı video mesajında yüz binlerce kişinin bu hafta sonu da Almanya’nın birçok yerinde sokaklara çıktığına işaret ederek, "Hepsi birbirinden farklı ancak hepsinin ortak yanı bulunuyor. Onlar, şimdi insan düşmanlığına ve aşırı sağa karşı ayağa kalkıyor." ifadelerini kullandı.

Almanya’da yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri yaptı - 8

Bu insanların gelecekte de özgürce ve barış içinde birlikte yaşamak istediğini vurgulayan Steinmeier, "Bu insanlar hepimizi cesaretlendiriyor. Onlar, cumhuriyetimizi ve anayasamızı, anayasanın düşmanlarına karşı savunuyor. Onlar, insanlığımızı savunuyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, şimdi tüm demokratların ittifak içinde olmalarına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Demokrasimizin geleceği, demokrasi karşıtlarının sesinin kuvvetine değil demokrasiyi savunanların gücüne bağlıdır. Birlikte daha güçlü olduğumuzu gösterelim." çağrısında bulundu.

Almanya’da yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri yaptı - 9
Almanya’da yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri yaptı - 10
Almanya’da yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri yaptı - 11
DAHA FAZLA GÖSTER