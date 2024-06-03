Almanya'yı sel vurdu: 4 kişi öldü, binlerce bölge sakini tahliye edildi

Günlece süren şiddetli yağışlar Almanya'nın güneyini sular altında bıraktı. Sel nedeniyle Rems-Murr ve Ostalb bölgelerinde durum kritik aşamaya geçerken bölge sakinleri acil durum sığınaklarına yerleştirildi. Önlem olarak bugün okulların kapatılmasına karar verildi. Başbakan Olaf Scholz, en kötü etkilenen bölgeleri ziyaret etti. Yetkililer dört kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Almanya'yı sel vurdu: 4 kişi öldü, binlerce bölge sakini tahliye edildi - 1

Günlerce süren şiddetli yağmurun ardından Almanya'nın güneyi sular altında kaldı.

Bavyera ve Baden-Wuerttemberg'in güney bölgelerinde hafta sonu boyunca binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

Bir barajın patlamasının ardından Bavyera'nın Ebenhausen-Werk bölgesinde 800 kişinin evlerini terk etmesi istendi.  

Sel nedeniyle ikisi gönüllü kurtarma görevlisi, dört kişi hayatıını kaybetti. 

Hayatını kaybeden yurttaşlardan ikisinin evinin bodrumda ölü bulunduğu, birinin Türk olduğu bildirildi.

DÜNYA HABERLERİ

Almanya'yı sel vurdu: 4 kişi öldü, binlerce bölge sakini tahliye edildi - 2

Tuna Nehri üzerinde yer alan Regensburg bölgesi de suların yükselmesiyle birlikte olağanüstü hal ilan edenler listesine katıldı.

Sel nedeniyle Rems-Murr ve Ostalb bölgelerinde durum kritik aşamaya geçerken bölge sakinleri acil durum sığınaklarına yerleştirildi. Önlem olarak bugün okulların kapatılmasına karar verildi. 

Başbakan Olaf Scholz, bugün Bavyera'da selden en kötü etkilenen Reichertshofen bölgesini ziyaret etti.

Almanya'yı sel vurdu: 4 kişi öldü, binlerce bölge sakini tahliye edildi - 3

Şansölyeye, İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Bavyera Başbakanı Markus Soeder da eşlik etti.

Shcholz, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Alman haber ajanslarının bildirdiğine göre aralıksız yağan yağmurun ardından Baden-Württemberg eyaleti ve Bavyera'nın birçok bölgesinde nehir ve dereler taştı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, aralıksız yağışın cuma gününden bu yana devam ettiği, normalde bir ayda görülen yağışın bir günde düştüğü bildirildi. 

Almanya'yı sel vurdu: 4 kişi öldü, binlerce bölge sakini tahliye edildi - 4

Baden-Württemberg eyaletindeki Kisslegg beldesinde cuma günü 24 saatte metrekareye ortalama 130 kilogram, Bavyera'daki Bad Wörishofen beldesinde de ortalama 129 kilogram yağış düştü.

Yağışın yarına kadar sürmesi beklenirken halka dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Dün, 42 yaşındaki gönüllü bir itfaiyeci, kurtarma operasyonu sırasında teknesinin alabora olması sonucu ölü bulundu.

22 yaşındaki bir başka gönüllünün de teknesinin  alabora olmasının ardından kayıp olduğu bildirildi.

Almanya'yı sel vurdu: 4 kişi öldü, binlerce bölge sakini tahliye edildi - 5

Yerel polis, kayıp kurtarma görevlisini bulmak için yürütülen arama çalışmalarının, olağanüstü yüksek sular ve güçlü akıntılar nedeniyle durdurulmak zorunda kaldığını söyledi.

Koşulların düzelmesi halinde arama çalışmalarına bugün de devam edileceği ifade edildi.

Almanya'yı sel vurdu: 4 kişi öldü, binlerce bölge sakini tahliye edildi - 6

Emtia ve petrol için önemli bir nakliye rotası olan Almanya'nın güneyindeki Ren nehrinin bazı bölümleri, şiddetli yağışların su seviyesini yükseltmesinin ardından kargo taşımacılığına kapatıldı. 

Almanya'yı sel vurdu: 4 kişi öldü, binlerce bölge sakini tahliye edildi - 7

Sel ve devam eden yağışlar bölgedeki ulaşımı etkiledi, tren iptalleri ve gecikmeler yaşandı.

Demiryolu operatörü Deutsche Bahn, internet sitesinde yaptığı açıklamada, Münih'ten Stuttgart, Nürnberg ve Wuerzburg'a giden tren hatlarının kötü hava koşulları nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Almanya'yı sel vurdu: 4 kişi öldü, binlerce bölge sakini tahliye edildi - 8

Schwaebisch Gmuend yakınlarında pazar gününe kadar devam eden toprak kayması Stuttgart ve Augsburg arasında sefer yapan yüksek hızlı trenin raydan çıkmasına ve hattın kapanmasına neden oldu.

Olayda yaralanan olmadığı duyuruldu.

DAHA FAZLA GÖSTER