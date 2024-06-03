Almanya'yı sel vurdu: 4 kişi öldü, binlerce bölge sakini tahliye edildi

Şansölyeye, İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Bavyera Başbakanı Markus Soeder da eşlik etti.

Shcholz, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Alman haber ajanslarının bildirdiğine göre aralıksız yağan yağmurun ardından Baden-Württemberg eyaleti ve Bavyera'nın birçok bölgesinde nehir ve dereler taştı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, aralıksız yağışın cuma gününden bu yana devam ettiği, normalde bir ayda görülen yağışın bir günde düştüğü bildirildi.