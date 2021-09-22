Amazon, aşılı çalışanlarını 100 bin dolar nakit ve 40 bin dolarlık otomobille ödüllendirdi

Jeff Bezos'un kurucusu olduğu dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Amazon, çalışanlarını aşılanmaya teşvik etmek için yeni bir kampanya başlattı. Bu kapsamda, pandemide ön saflarda yer alan sekiz depo çalışanına 40 bin dolarlık otomobil ve 100 bin dolar nakit ikramiye verdi.

ntv.com.tr 22.09.2021 - 10:10

Amazon, aşılı çalışanlarını 100 bin dolar nakit ve 40 bin dolarlık otomobille ödüllendirdi - 1

Amazon, çalışanlarını aşılanmaya teşvik etmek için sekiz depo çalışanını otomobil ve 100 bin dolar nakit ikramiye ile ödüllendirdi.  

Amazon, aşılı çalışanlarını 100 bin dolar nakit ve 40 bin dolarlık otomobille ödüllendirdi - 2

Şirket, "Amazon Vest Life" hesabındaki bir Instagram gönderisinde, dört depo çalışanı ve bir Whole Foods çalışanına, Covid-19 aşısı olduklarını kanıtladıktan sonra 40 bin dolar değerinde otomobil verildiğini duyurdu.

Amazon, aşılı çalışanlarını 100 bin dolar nakit ve 40 bin dolarlık otomobille ödüllendirdi - 3

Geçen hafta ise üç depo ve Whole Foods çalışanına aşılandıkları için 100 bin dolar nakit para ödül verildi.

Amazon, aşılı çalışanlarını 100 bin dolar nakit ve 40 bin dolarlık otomobille ödüllendirdi - 4

ÇEKİLİŞ GEÇEN HAFTA DUYURULDU

Bununla birlikte Amazon, Ağustos ayında  Covid-19 aşısı olan çalışanlarını ödüllendirmek ve çekinenleri aşı yaptırmaya teşvik etmek için bir çekiliş başlattığını duyurmuştu. 

Amazon, aşılı çalışanlarını 100 bin dolar nakit ve 40 bin dolarlık otomobille ödüllendirdi - 5

“Max Your Vax” olarak adlandırılan kampanya çalışanlara araba kazanma şansı, 12 bin dolarlık tatil paketiyle birlikte bir haftalık ücretli izin, 100 bin dolar ve 500 bin dolar değerinde nakit ödül sunuyor.

Amazon, aşılı çalışanlarını 100 bin dolar nakit ve 40 bin dolarlık otomobille ödüllendirdi - 6

21 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Amazon'un bildirdiğine göre,  bu ay 21 Ekim'e kadar yaklaşık 2 milyon dolar değerinde toplam 18 ödül verilecek.  

Amazon, aşılı çalışanlarını 100 bin dolar nakit ve 40 bin dolarlık otomobille ödüllendirdi - 7

Diğer taraftan şirket,çalışanların kendilerini ve toplulukları korumaları için aşılanmanın kritik olduğuna inandığını söyledi. Ayrıca Amazon'un çalışanları ve aileleri için bin 500'den fazla yerinde aşılama etkinliği düzenlediği aktarıldı.

Amazon, aşılı çalışanlarını 100 bin dolar nakit ve 40 bin dolarlık otomobille ödüllendirdi - 8
Öte yandan, Amazon ön saflardaki çalışanlarının aşı olmasını talep etmedi ancak Max Your Vax” adlı kampanya aşılamayı teşvik ediyor. Şirket, ayrıca aşı kanıtı gösteren çalışanlara ve yeni işe alınanlara 100 dolara kadar ikramiye veriyor.
Amazon, aşılı çalışanlarını 100 bin dolar nakit ve 40 bin dolarlık otomobille ödüllendirdi - 9
Amazon, aşılı çalışanlarını 100 bin dolar nakit ve 40 bin dolarlık otomobille ödüllendirdi - 10

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