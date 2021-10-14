Diğer taraftan, Peru'da kentsel pazarlarda vahşi hayvanların satışı yasa dışı olsa da, ticaret hala devam eden bir sorun. Ülkede polis teşkilatı faaliyeti durdurmaya çalıştı, ancak soruşturmanın bir parçası olarak görüşülen yetkililer, vahşi yaşam satıcılarının sabit tezgahlar olmadan sürekli hareket etmesi ve fırsatçı bir temelde hareket etmesi nedeniyle bunun zor olduğunu söyledi.