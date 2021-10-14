ormanlarındaki 200’den fazla türün ’da yasadışı olarak satıldığı ortaya çıktı: Bilim insanlarından yeni pandemi uyarısı

Yeni bir araştırma, yağmur ormanlarından elde edilen 200'den fazla vahşi hayvan türünün 'daki pazarlarda yasadışı olarak satıldığını ortaya çıkardı. Belén'deki hayvan pazarında çekilen fotoğraflar, hayvanların ölü ve diri olarak satıldığını ve hatta sahada katledildiğini gösteriyor. Olay sadece hayvan hakları savunucuları arasında öfkeye yol açmakla kalmadı, bilim insanları pazarın Covid-19 benzeri başka bir pandemiye yol açabileceğine dair uyardı.

(Fotoğraflar: Word Animal Protection)

Haberler - ntv.com.tr 14.10.2021 - 10:08 | Son Güncelleme : 14.10.2021 - 10:19

Amazon ormanlarındaki 200’den fazla türün Peru’da yasadışı olarak satıldığı ortaya çıktı: Bilim insanlarından yeni pandemi uyarısı - 1

HEPSİ HAYVAN KÖKENLİ: COVİD-19, EBOLA, SARS...

Yabani hayvanların, Covid, SARS (şiddetli akut solunum sendromu) ve Ebola dahil olmak üzere insanlara ölümcül hastalıkları bulaştırdığı biliniyor. 

Amazon ormanlarındaki 200’den fazla türün Peru’da yasadışı olarak satıldığı ortaya çıktı: Bilim insanlarından yeni pandemi uyarısı - 2
World Animal Protection adlı STK  tarafından hazırlanan yeni rapor, böyle bir salgını önlemek için çok az sağlık ve güvenlik önlemi bulunduğunu veya hiç bulunmadığını ortaya koydu.
Amazon ormanlarındaki 200’den fazla türün Peru’da yasadışı olarak satıldığı ortaya çıktı: Bilim insanlarından yeni pandemi uyarısı - 3

"Riskli durum: 'nun vahşi yaşam pazarları hayvanları ve insanları nasıl riske atıyor?” başlıklı rapor, 'unda vahşi yaşam satan en büyük açık hava pazarı olarak kabul edilen Belén gibi kentsel pazarlara baktı.

Amazon ormanlarındaki 200’den fazla türün Peru’da yasadışı olarak satıldığı ortaya çıktı: Bilim insanlarından yeni pandemi uyarısı - 4

Belén'deki hayvanlar ve kuşlar yaygın olarak et şeklinde tüketilmesi amacıyla satılıyor. Ancak, bu hayvanların aynı zamanda lüks evcil hayvanlar olarak ya da ruhsal, tıbbi ve dekoratif kullanım için satın alanlarda bulunuyor.

Amazon ormanlarındaki 200’den fazla türün Peru’da yasadışı olarak satıldığı ortaya çıktı: Bilim insanlarından yeni pandemi uyarısı - 5

HER 10 TÜRDEN BİRİ RİSK ALTINDA

Raporda, ayrıca ticareti yapılan her 10 türden birinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

Amazon ormanlarındaki 200’den fazla türün Peru’da yasadışı olarak satıldığı ortaya çıktı: Bilim insanlarından yeni pandemi uyarısı - 6

KORKUNÇ İŞKENCELERE MARUZ KALIYORLAR

Şoke edici fotoğraflar, iç organları kesilmiş,  pençeleri kopmuş, derileri asılı ve çeşitli memelilerin etlerinin üst üste yığılmış halde kurutulmuş maymunlar olduğunu gösteriyor. Bazı hayvanlar ise egzotik evcil hayvan pazarında  satılmak üzere küçük metal kafeslere tıkıştırılarak, korkunç koşullarda tutuluyor.

Amazon ormanlarındaki 200’den fazla türün Peru’da yasadışı olarak satıldığı ortaya çıktı: Bilim insanlarından yeni pandemi uyarısı - 7

BATIL İNANÇLAR VE ALTERNATİF TIP TALEBİ ARTIRIYOR

Raporun bulduğu korkunç örnekler arasında şunlar bulunuyor:
-Yunus cinsel organları ve gözleri. Şans getirdiği veya baştan çıkardığı düşünülen 'pusanga' adlı afrodizyak bir parfüm oluşturmak için malzeme olarak satılıyor.

- Tembel hayvan pençeleri ve sarı ayaklı kaplumbağaların kuru kafaları: Halk arasında kıskanç erkekleri sakinleştimek için kullanılıyor.

- Tapir çivileri kanamaları durdurmak amacıyla satılıyor.

- Armadillo kuyrukları: İç kulak ağrısının tedavisi  için satılıyor.

Amazon ormanlarındaki 200’den fazla türün Peru’da yasadışı olarak satıldığı ortaya çıktı: Bilim insanlarından yeni pandemi uyarısı - 8

World Animal Protection  vahşi hayvanlar sorumlusu  Gilbert Sape, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu topluluktaki birçok insan için bu tür pazarlara gelmek mutlak bir zorunluluk.
Ancak, hijyenik olmayan koşullarda vahşi yaşam ürünleri satan satıcılardan burada barınabilecek hastalık tehlikesinden uzak bir şekilde bunu yapabilmeliler. 

Amazon ormanlarındaki 200’den fazla türün Peru’da yasadışı olarak satıldığı ortaya çıktı: Bilim insanlarından yeni pandemi uyarısı - 9

Bu vahşi yaşam ticareti faaliyeti büyük ölçüde lüks ürünlere yönelik yerel kentsel talep tarafından yönlendiriliyor, ancak satıcılar egzotik evcil hayvan, lüks mallar ve geleneksel ilaç ticaretinin denizaşırı talebini de besliyor. Bu durum, hükümetlerin neden sınır ötesi küresel vahşi yaşam ticaretini hızlandırma ve durdurma sorumluluğuna sahip olduğunu gösteriyor.”

Amazon ormanlarındaki 200’den fazla türün Peru’da yasadışı olarak satıldığı ortaya çıktı: Bilim insanlarından yeni pandemi uyarısı - 10

KÜRESEL HALK SAĞLIĞI İÇİN BÜYÜK BİR KUMAR

Sape sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu pazar, halkın sağlığıyla ölümcül bir kumar oynuyor. Kirli kafeslere kapatılan ve bağışıklık sistemlerinin çöktüğü canlı hayvanlar ve tedavi edilmeyen hayvan leşleri ciddi sağlık riski oluşturuyor. Bu gibi pazarlar, hastalıkların gelişmesi için bir başlangıç noktası oluyor. Geçmişin derslerini ve bu tür vahşi hayvan sömürüsünden kaç zoonotik hastalığın ortaya çıktığını hatırlamalıyız. Covid-19, her gün hayatları mahvetmeye devam eden bariz ve güncel bir örnektir.”

Amazon ormanlarındaki 200’den fazla türün Peru’da yasadışı olarak satıldığı ortaya çıktı: Bilim insanlarından yeni pandemi uyarısı - 11

Diğer taraftan, 'da kentsel pazarlarda vahşi hayvanların satışı yasa dışı olsa da, hala devam eden bir sorun. Ülkede polis teşkilatı  faaliyeti durdurmaya çalıştı, ancak soruşturmanın bir parçası olarak görüşülen yetkililer, vahşi yaşam satıcılarının sabit tezgahlar olmadan sürekli hareket etmesi ve fırsatçı bir temelde hareket etmesi nedeniyle bunun zor olduğunu söyledi.

Amazon ormanlarındaki 200’den fazla türün Peru’da yasadışı olarak satıldığı ortaya çıktı: Bilim insanlarından yeni pandemi uyarısı - 12

Rapor, Birleşmiş Milletler'in ülkelere 'insan tüketimi için canlı ve ölü hayvan satan pazarları yasaklayarak gelecekteki salgınları önlemek için harekete geçmeleri' tavsiyesinin ardından geldi.

Amazon ormanlarındaki 200’den fazla türün Peru’da yasadışı olarak satıldığı ortaya çıktı: Bilim insanlarından yeni pandemi uyarısı - 13

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 2015 yılından bu yana Belén pazarının güvenliğini artırmak için yerel yetkililerle birlikte çalışıyor ve bölge karantinadan çıktığında yeniden ortaya çıktı. 

Amazon ormanlarındaki 200’den fazla türün Peru’da yasadışı olarak satıldığı ortaya çıktı: Bilim insanlarından yeni pandemi uyarısı - 14

ÇOZ AZ İLERLEME KAYDEDİLDİ

World Animal Protection’un raporu zoonotik hastalıkların insan sağlığına yönelik riskleri ele almak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu ortaya koydu. Şimdiye kadar pandemiye ve hem BM hem de DSÖ’nün uyarılarına rağmen çok az ilerleme kaydedildiğini gösterdi. 

Amazon ormanlarındaki 200’den fazla türün Peru’da yasadışı olarak satıldığı ortaya çıktı: Bilim insanlarından yeni pandemi uyarısı - 15
Öte yandan, n insanlara bulaşmadan önce yarasalardan kaynaklandığı düşünülüyor. Ancak, dünyayı neredeyse iki yıldır etkisi altına alan küresel bir pandemiyi nasıl başlattığını kesin olarak gösterecek kesin bir kanıt yok.
Amazon ormanlarındaki 200’den fazla türün Peru’da yasadışı olarak satıldığı ortaya çıktı: Bilim insanlarından yeni pandemi uyarısı - 16
Amazon ormanlarındaki 200’den fazla türün Peru’da yasadışı olarak satıldığı ortaya çıktı: Bilim insanlarından yeni pandemi uyarısı - 17
Amazon ormanlarındaki 200’den fazla türün Peru’da yasadışı olarak satıldığı ortaya çıktı: Bilim insanlarından yeni pandemi uyarısı - 18
Amazon ormanlarındaki 200’den fazla türün Peru’da yasadışı olarak satıldığı ortaya çıktı: Bilim insanlarından yeni pandemi uyarısı - 19
Amazon ormanlarındaki 200’den fazla türün Peru’da yasadışı olarak satıldığı ortaya çıktı: Bilim insanlarından yeni pandemi uyarısı - 20
Amazon ormanlarındaki 200’den fazla türün Peru’da yasadışı olarak satıldığı ortaya çıktı: Bilim insanlarından yeni pandemi uyarısı - 21
Amazon ormanlarındaki 200’den fazla türün Peru’da yasadışı olarak satıldığı ortaya çıktı: Bilim insanlarından yeni pandemi uyarısı - 22
Amazon ormanlarındaki 200’den fazla türün Peru’da yasadışı olarak satıldığı ortaya çıktı: Bilim insanlarından yeni pandemi uyarısı - 23

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