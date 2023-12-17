Amazon'da 3 kız kardeş kabilelerini yok oluşun eşiğinden döndürdü
Brezilya'da Assua Nehri yakınındaki bir köyde yaşayan Juma halkı Avrupa işgali nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan sayısız Amazon kabilesiden biri. Kabilede yaşayan bir grup kız kardeş kabileyi yok olmanın eşiğinden döndürdü.
Brezilya'nın küçük bir köyünde Juma denilen bir halk yaşıyordu.
1990'ların sonlarında bu halktan geriye sadece Borea, Mandei ve Mayta adlı üç kız kardeş ile 50'li yaşlarındaki babaları Aruka kaldı.