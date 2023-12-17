Amazon'da 3 kız kardeş kabilelerini yok oluşun eşiğinden döndürdü

Mandei ve kız kardeşleri, ailenin babanın soyuna dayanadığı geleneğine bağlı bir anlayışla büyümelerine rağmen kendi halklarının soyunu korumak için diğer kabilelerden erkeklerle evlenme kararı aldılar.

Mandei on yılı aşkın bir süredir Juma şefi olarak görev yapıyordu ve yakın zamanda istifa ederek yerine ablası Borea'nın geçmesini sağladı.