Amazon’un son kabilesi altın avcıları nedeniyle tehlikede

YERLİ TOPRAKLARINDA MADENCİLİK YASAK OLMASINA RAĞMEN BREZİLYA'NIN EN ÇOK İTHAL EDİLEN ÜRÜNLERİNDEN

Bölgede madenciliğe dair kayıtlı bir faaliyet bulunmamasına rağmen, hükümetin sitesinde altının Brezilya’nın en kuzeyindeki Roraima eyaletinde en çok ithalatı yapılan mallardan biri olduğu görülüyor. Hükümete bağlı madencilik ajansında çalışan bir kaynak, neredeyse tüm altın çıkarma faaliyetlerinin Yanomami gibi yerlilerin yaşadığı topraklarda yürütüldüğünü söyledi.