Antarktika çiçek açtı: Küresel ısınma, Dünya'nın sonunu hızla getiriyor

ÇİÇEKLERİN POPÜLASYONU 5 İLE 10 KAT ARTTI

Güney Orkney Adaları'ndaki Signy Adası'nda çalışan araştırmacılar, kıl otunun 2009 ve 2018 yılları arasında 1960 ve 2009 yılları arasında olduğundan beş kat daha hızlı yayıldığını buldu. İnci otu için ise bu artışın neredeyse 10 kat daha fazla olduğu görüldü.